Lali Espósito mostró el tráiler de Glaxo, su nueva película: "¡Qué emoción!"

La actriz compartió en Instagram el avance del thriller dirigido por Benjamín Naishtat y expresó su entusiasmo por el lanzamiento, antes de su presentación en importantes festivales internacionales.

Lali Espósito presentó este jueves ante sus seguidores el tráiler de Glaxo, la película que protagoniza bajo la dirección de Benjamín Naishtat, y celebró el lanzamiento a través de Instagram. "¡Qué emoción!", escribió la actriz al compartir el avance de la producción, que tendrá su primera presentación internacional en el Festival de Toronto.

La nueva propuesta cinematográfica tiene a la artista como una de las figuras principales de una historia ambientada en Chivilcoy durante 1957. Allí, la llegada de un expolicía con un pasado oscuro y su esposa modifica para siempre el vínculo entre cuatro jóvenes del pueblo, en una trama que se extiende durante varias décadas.

El largometraje adapta la novela homónima de Hernán Ronsino y combina drama y suspenso alrededor de una traición que tendrá consecuencias mucho tiempo después del hecho original. En el adelanto, una voz en off instala el conflicto central con una definición contundente: "Esta es la historia de una traición".

El reparto de Glaxo se completa con Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh, además de la presentación de Joaquín Bonadeo. La producción es una coproducción argentino-brasileña a cargo de Rei Pictures y RT Features, con parte del rodaje realizado en Brasil.

A través de sus redes sociales, Lali Espósito acompañó la publicación del tráiler con una breve reacción que dejó en claro su entusiasmo por el lanzamiento. "¡Qué emoción!", escribió la actriz, quien vuelve a asumir un papel cinematográfico en una producción que ya despertó interés fuera de la Argentina.

"¡Qué emoción!" , escribió la actriz en su publicación de Instagram con el tráiler de la película.

Tan así, que el primer destino del filme será el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde tendrá una función dentro de la sección Special Presentations. Luego llegará el Festival de San Sebastián, donde competirá en la Selección Oficial, mientras que también fue elegido para participar por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres.

El gesto de Pedro Rosemblat que Lali mostró con orgullo

Lali Espósito compartió con sus seguidores un momento de su intimidad junto a Pedro Rosemblat y mostró la particular atención que tuvo su pareja con ella. La cantante publicó una imagen del plato que preparó el periodista y acompañó la escena con una frase que dejó en evidencia su entusiasmo.

"El chico de los videos de cocina me hizo un pastel de papa solo para mí", escribió la artista, orgullosa por el gesto de su pareja. Además, acompañó la publicación con otra expresión que resumió su reacción ante la preparación casera: "¡Gusto de él, mal!", en referencia a la faceta gastronómica de Pedro.

Lali compartió una historia de Instagram en la que mostró un pastel de papas hecho por su futuro marido, Pedro Rosemblat. Instagram: /lali

El gesto se produjo mientras la pareja avanza con los preparativos de su casamiento, previsto para este año, aunque todavía mantiene bajo reserva buena parte de los detalles. En las últimas semanas circularon versiones sobre una posible fecha para la celebración, pero Lali se encargó de desmentir esas especulaciones y se espera la confirmación del día tan esperado.