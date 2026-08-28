En medio del escándalo con Tini, Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la Policía: el video

El empresario increpó de manera violenta a los cronistas que aguardaban afuera de su domicilio.

En medio del escándalo que envuelve a la familia Stoessel por los resultados de la auditoría que ordenó Tini Stoesse l, Alejandro atacó con piedras a la prensa que estaba esperando en la puerta de su domicilio.

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El hecho se produjo cuando el equipo del Diario de Mariana, estaba esperando novedades sobre el caso que involucra a los Stoessel. “Así arranca el programa, acaba de suceder, nosotros estamos haciendo guardia como otros medios también en la casa y, bueno, aparentemente lo que ha sucedido hace instantes nada más es que Alejandro empezó a arrojar piedras a la prensa que estaba afuera” , empezó diciendo Mariana Fabbiani, para luego mostrar las imágenes.

En las escenas, se puede ver que el ataque ocurrió de manera sorpresiva y dirigido hacia los distintos cronistas que cubrían desde la calle. Después el empresario televisivo llamó a la policía.

“Te estamos esperando a vos…”, dijo uno de los cronistas antes de que todo se desbordara.

LA FURIA DE ALEJANDRO STOESSEL: LE TIRÓ PIEDRAS A LA PRENSA



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El ataque de Stoessel

De acuerdo con el relato de la cronista que presenció el momento, Stoessel increpó a los periodistas que se encontraban en la calle. Tras un tenso ida y vuelta, Alejandro, desde uno de los quinchos ubicados dentro del lote en San Isidro, comenzó a arrojar piedras contra la prensa.

Cronistas y camarógrafos repudiaron la reacción de Alejandro Stoessel. “No éramos los únicos que recibimos el ataque, sino que otros medios también fueron afectados. No tienen dudas de que era él porque lo vieron", expresaron en vivo con Mariana Fabbiani.