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Un escándalo envuelve a Fede Bal con otra mujer en medio de su relación con Evelyn Botto: "¿Por qué me dejaste?"

El reclamó de una mujer, que incluyó a su actual pareja, dejó al actor en medio de la escena mediática.

Un fuerte reclamo involucra a Evelyn Botto.

Un fuerte reclamo involucra a Evelyn Botto.

Carmen Barbieri estuvo como invitada al programa de streaming Sería Increíble y protagonizó uno de los momentos más virales de la jornada. Todo ocurrió durante una entrevista, cuando la capocómica llamó en vivo a su hijo, Fede Bal, para hacerle un particular reproche relacionado con su nueva pareja, Evelyn Botto.

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Desde hace poco más de un año, el actor mantiene un vínculo amoroso abierto con la locutora. Sin embargo, Carmen Barbieri se refirió a un aspecto de la relación que sacó a relucir su costado de mamá celosa.

"¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?", lanzó filosa durante la llamada. Bal, entre risas, entendió el juego mediático y le respondió: "En Nueva York con mi novia".

La respuesta de Fede no hizo más que darle pie a Carmen para redoblar la apuesta y llevar el reclamo un poco más lejos. Sin vueltas, la conductora le recordó un plan que ambos tenían pendiente y le reprochó haberla dejado de lado: "¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? No te lo voy a perdonar nunca".

Ante la inesperada queja de su madre, Federico intentó tomárselo con humor, aunque rápidamente buscó ponerle un freno a la situación. "Es muchísimo, mamá. Es muy temprano para este reclamo", respondió, sorprendido por la intensidad del reproche.

"Me dejaste por Eve, Eve me sacó a mi hijo y al personaje de Úrsula en La Sirenita, ¿qué más quiere?", lanzó picante Carmen.

La capo cómica le reclamó en vivo a Fede Bal.

La capo cómica le reclamó en vivo a Fede Bal.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Evelyn Botto

Luego, Barbieri contó cómo hace para mantenerse al margen de la relación que su hijo mantiene con Evelyn y evitar entrometerse en la pareja. En ese contexto, también habló sobre el vínculo que construyó con la comunicadora y dejó en claro el cariño que siente por ella.

"Es maravillosa", comenzó diciendo. Sin embargo, reconoció que intenta controlar sus ganas de llamarla. "Soy incapaz de meterme. No la llamo seguido para no joderla. Me controlo. Me ato, me pego con La Gotita para no llamar. Ayer la llamé dos veces al día", confesó entre risas sobre la relación que mantiene con la pareja de su único hijo.

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