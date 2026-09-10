Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de septiembre

El dólar oficial y una semana con movimientos leves. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este jueves $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, tras una ligera suba de $5 en la rueda del miércoles, primer movimiento en una semana que se había mantenido sin cambios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, que bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

Por su parte, la entidad que conduce Bausili interrumpió este lunes su racha de 27 ruedas comprando dólares, pero eso no impidió que las reservas subieran u$s7 millones y se mantuvieran sobre los u$s50.000 millones. El saldo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s81 millones y el de 2026 quedó en u$s14.176 millones.

El dólar atraviesa septiembre sin sobresaltos. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.