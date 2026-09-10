El INDEC da a conocer la inflación de agosto: qué dicen las estimaciones El Instituto Nacional de Estadística y Censos difunde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Gobierno espera confirmar una desaceleración en el costo de vida. En la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia, aflojó y fue del 1,7%. Por Agregar C5N en









Estimaciones públicas y privadas anticipan una inflación de agosto por debajo del 2%. Camila Alonso

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunde este jueves el dato de la inflación de agosto en un nuevo test para las promesas del presidente Javier Milei, quien había anticipado que comenzaría con cero. El Gobierno aguarda el reporte oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la expectativa de confirmar una desaceleración en el costo de vida, luego de una racha de malos indicadores económicos sobre la actividad industrial y la construcción.

El oficialismo busca en esta cifra una bocanada de oxígeno para su plan económico, aunque el resultado estará lejos de su promesa inicial de "empezar con cero": las estimaciones del mercado prevén un registro mensual que rondará entre el 1,4% y el 1,9%, una marca que, de todos modos, representará un alivio técnico para el Poder Ejecutivo.

La señal previa más concreta surgió de la Ciudad de Buenos Aires, donde el incremento de precios en agosto se desaceleró y fue del 1,7%, frente al 2,9% registrado en julio. Aunque el indicador porteño pondera en mayor medida los servicios que el índice nacional, la Casa Rosada tomó este antecedente como la prueba de un cambio de tendencia.

El INDEC y un anuncio clave. indec.gob.ar Las mediciones del sector privado ratifican ese optimismo moderado. La Fundación Libertad y Progreso calculó la suba de agosto en un 1,4%, mientras que firmas como EcoGo, C&T, Orlando J. Ferreres y Analytica situaron sus proyecciones entre el 1,5% y el 1,7%. En el extremo superior, consultoras como Equilibra e Invecq estimaron una variación del 1,9%.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central sobre la base de casi 40 analistas fijó un promedio del 1,7%. El Gabinete económico confía en que esta desaceleración sirva para recuperar el poder adquisitivo de la población y reactive la demanda a través del crédito a familias y empresas.