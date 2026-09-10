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La filosa indirecta de Tini Stoessel a su padre en pleno show: "Libertad"

La cantante eligió el escenario como espacio para hablar de autonomía y libertad en el momento más tenso de su vínculo con su familia.

Tini remarcó con fuerza su rol protagónico en la producción de Futttura.

Tini remarcó con fuerza su rol protagónico en la producción de Futttura.

Redes sociales

Al cerrar su ciclo de presentaciones en México, Tini Stoessel sorprendió al público con un discurso que rápidamente fue interpretado como una referencia directa al conflicto que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel. La artista eligió palabras que dieron forma a un mensaje que tomó un peso especial de acuerdo al contexto de crecientes versiones sobre una disputa legal y económica por los derechos de su carrera.

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Durante el show en Monterrey, Tini remarcó con fuerza su rol protagónico en la producción de Futttura, su espectáculo en curso: "Amo hacer Futttura porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma". La frase fue leída como una reivindicación de su autonomía artística en un momento en que la figura de su padre, hasta hace poco su manager, quedó completamente fuera del agradecimiento público.

El mensaje fue tomando fuerza a lo largo del show. "Futttura fue muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí", dijo ante el público mexicano.

El cierre de su discurso fue el momento más comentado. "Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quien quieran estar y no tener miedo, que no se sientan encerrados, lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre", reflexionó en voz alta ante miles de personas, en una frase que muchos tomaron como la indirecta más explícita de la noche hacia su situación familiar y la búsqueda de independencia.

La reacción de Rodrigo De Paul tras los shows de Tini Stoessel en México

Al terminar la primera etapa de la gira Futttura, Tini publicó un posteo que incluyó un álbum en redes sociales con imágenes y videos de sus presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. "MÉXICO, FUERON SHOWS INOLVIDABLES, ¡NOS HICIERON MUY FELICES! LXS AMO MUCHO MUCHOOO", escribió junto a una selección que incluyó tanto escenas del escenario, como cambios de vestuario, momentos con el público y registros de su vida cotidiana durante el viaje.

La publicación superó los 500.000 me gusta y recibió una gran cantidad de comentarios, pero fue la reacción de Rodrigo De Paul la que se quedó con toda la atención. El futbolista respondió a una imagen en la que Tini flexionó los brazos mostrando su fuerza. En un tono que deja visible el estado del vínculo, escribió: "Epaaaaa esos tubosssss" junto a emojis de fuego y corazones rojos.

El comentario del jugador del Inter Miami y de la Selección se sumó a los mensajes de fans y figuras del ambiente que respondieron al posteo, y funcionó como una muestra pública del acompañamiento que el futbolista le brinda a la cantante en una etapa de alta exposición mediática. Luego de México, la gira de Tini continuará por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador.

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