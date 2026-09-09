Un famoso actor habló sobre los rumores que lo vinculan con una amiga de su ex: "Todo es tu culpa"

El influencer fue interceptado en la calle por un cronista y no se tomó nada bien las declaraciones de su expareja.

El actor Agustín "Cachete" Sierra rompió el silencio sobre los rumores que lo involucran con la influencer Mar Cosca , amiga de su expareja Fiorella "Fio" Giménez, y fue contundente al responder los dichos de su ex. Las especulaciones surgieron después de que Pochi de Gossipeame revelara en Puro Show que Cachete y Mar habrían sido vistos juntos en Las Leñas.

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Frente a esta versión, Fio habló con el ciclo y fue tajante al referirse a la posibilidad de que exista un vínculo amoroso entre ellos. "No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela. Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes", expresó.

"Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer en que son amigos. Si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos", señaló.

Luego se refirió a la relación que mantenía con Mar: "Teníamos un buen vínculo, no éramos íntimas amigas pero nos vimos un montón de veces y nos llevamos bien. Tengo mensajes de ella diciéndome 'amiga'".

Frente a las polémicas declaraciones, el actor salió a aclarar los tantos. "Habló Fio, ¿escuchaste algo?", le preguntó un cronista de Puro Show. "No, amigo, nada", respondió Sierra.

El periodista le explicó los detalles detrás de la polémica: "Está sorprendida por los rumores que te unen a Mar Cosca. Dice que eran amigos y que, si eso llega a ser real, al menos espera un mensaje de cada uno".

Luego, cuando el cronista insistió en que Fio y Mar "compartieron muchas cosas", Cachete, lejos de calmar las aguas, redobló la apuesta y lanzó una contundente respuesta: "Es todo tu culpa". "No, ¿mi culpa? No", reaccionó el periodista, sorprendido por la acusación. Sin embargo, el actor mantuvo su postura y volvió a insistir: "Es todo tu culpa".

En ese contexto, Sierra se refirió al viaje que compartió con Mar durante el Mundial, uno de los episodios que había alimentado las sospechas sobre el vínculo entre ambos: "Hemos compartido marcas y demás. Perdón, estoy llegando tarde, amigo. No tengo nada que decir al respecto".

Consultado sobre si le molestaba el rumor, el actor fue categórico: "Sí, obvio, y lo entiendo. Y estas cosas... Seguramente le llegan rumores y no le hacen bien. Pero bueno, es una cosa que crean ustedes. La verdad, yo no tengo nada que decir. Cuando me preguntaste el otro día, te lo dije".