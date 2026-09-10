10 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

"Yo no la maté": el video que difundió Elías Barrionuevo antes de ser detenido

Antes de ser localizado por la Policía, el acusado contó su versión sobre lo ocurrido en la casa de su pareja, aseguró que hubo un forcejeo con el padre de la víctima, negó haber querido lastimarla y lamentó su muerte: "Se me fue".

Por
Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido en General Rodríguez acusado del femicidio de su novia Camila Ruth Castro, de 18, ocurrido en Ituzaingó. Antes de quedar a disposición de la Justicia, el joven publicó un video donde negó haberla matado y relató su propia versión sobre el episodio.

La policía de investigaciones se llevó a tres personas de la casa del detenido.
Te puede interesar:

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco acusados serán enviados a juicio

"El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia", afirmó Barrionuevo al comenzar la grabación, en la que aseguró que se encontraba en medio de una situación que, según su relato, terminó con la muerte de Camila. El acusado también negó haber efectuado disparos durante el enfrentamiento ocurrido en la vivienda.

De acuerdo con sus dichos, la situación comenzó cuando el padrastro de Camila, Jorge González, lo habría enfrentado: "Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros". Barrionuevo sostuvo que ambos comenzaron a forcejear y que, durante ese momento, "se escucharon disparos", los cuales atribuyó a González quien, al momento de la disputa, portaba un arma, según contó.

El joven también describió el momento posterior al episodio y aseguró que encontró a Camila gravemente herida: "Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos". Según su relato, en medio de esa situación le habrían pedido que se retire: "Abrí el portón, andate".

Barrionuevo explicó que después abandonó el lugar porque se encontraba asustado y en estado de shock. "Me fui corriendo en estado de shock, asustado", afirmó. Además, intentó remarcar el vínculo que mantenía con Camila para rechazar la hipótesis de un ataque intencional contra ella: "Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella".

En ese sentido, el joven aseguró que su objetivo divulgar el video antes de para contar su versión de los hechos antes de entregarse. "Me quiero entregar porque yo no hice nada. Si no me entregué antes fue porque quería aclarar las cosas, quería decir la verdad", sostuvo. Entre lágrimas, conmovido por la muerte de su novia, agregó: "Nos íbamos a vivir juntos. Íbamos a formar nuestra familia y ahora se me fue".

Cómo fue la secuencia que derivó en el femicidio de Camila

La primera versión sobre el crimen de Camila indica que todo ocurrió en una casa de la calle Almagro al 2500, casi Peredo, donde la joven vivía junto a su familia en Ituzaingó. Según la reconstrucción, Barrionuevo llegó al domicilio y protagonizó una discusión con ella. En ese contexto, habría extraído un arma y efectuado varios disparos dentro de la vivienda.

Jorge González, padrastro de la mujer, intentó intervenir para protegerla y se abalanzó sobre el atacante, pero también recibió impactos en las piernas. A pesar de las heridas, consiguió quitarle el arma a Barrionuevo y arrojarla al techo de la casa. Ese momento habría permitido que el acusado escapara antes de la llegada policial.

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada por Elías Barrionuevo en Ituzaingó.

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada por Elías Barrionuevo en Ituzaingó.

Camila fue trasladada al Hospital del Bicentenario, aunque murió por la gravedad de la herida recibida. Una vecina contó después que escuchó al joven pedir que llamaran a la Policía y a una ambulancia antes de retirarse caminando. La escena también fue relatada por testigos que asistieron al padre de la víctima.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El padre de Loan Danilo Peña habló con la prensa. 

La palabra del padre de Loan, tras la declaración de Walter Maciel: "No sé si creer en la teoría del accidente"

play

Pánico en El Palomar: balearon a un hombre que dejaba a su hija en la escuela

play

Emboscada en Luis Guillón: se escondió en la casa de su ex, esperó al novio actual y lo mató de una puñalada en el cuello

Asaltaron a la familia de Luciano Galleti.

Brutal ataque y asalto a la madre y el hermano de un exjugador de la Selección argentina en La Plata

Elías Barrionuevo junto a Camila Ruth Castro. 

Detuvieron a Elías Barrionuevo, acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos.

Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

Rating Cero

Andrew Garfield abandonó ChatGPT tras interpretar al CEO de OpenAI.
play

Andrew Garfield alertó sobre la Inteligencia Artificial: "Estamos entrando en territorio desconocido"

La foto coincide con el lanzamiento del documental de la banda británica y las especulaciones sobre un próximo disco de estudio.

Una foto de Oasis en Argentina compite como la mejor del año en los Abbey Road Awards

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.

La mamá de Tini Stoessel volvió al país y fue interceptada por la prensa: qué dijo

¿Quién se fue de Telefe?

Renuncia y escándalo en Telefe: una figura pegó el portazo en uno de los programas

La salida de Yanina Zilli, abrió camino a una de las finalistas del reality, que no saldrá de Charlotte, Yipio, Sol y Luana.

La encuesta más exacta adelanta quién ganaría Gran Hermano: saca mucha ventaja al resto

Juan Manuel Herrera contó la verdadera razón de su descenso de peso y dejó un mensaje de esperanza.

El chef Juan Manuel Herrera revela su lucha contra el cáncer: "Hay que ocuparse..."

últimas noticias

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

"Yo no la maté": el video que difundió Elías Barrionuevo antes de ser detenido

Hace 53 minutos
Asuntos del Sur es una organización con más de 15 años de trayectoria dedicada a fortalecer la democracia.

Festival Democracia Viva 2026: presentarán las bases de un Nuevo Acuerdo Democrático en el Sur Global

Hace 1 hora
El diputado nacional chileno Javier Olivares Avendaño.

Un diputado de Chile afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas" y generó tensión

Hace 1 hora
play
Andrew Garfield abandonó ChatGPT tras interpretar al CEO de OpenAI.

Andrew Garfield alertó sobre la Inteligencia Artificial: "Estamos entrando en territorio desconocido"

Hace 1 hora
Marcela Pagano, diputada nacional.

La Justicia archivó la denuncia contra Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos

Hace 1 hora