"Yo no la maté": el video que difundió Elías Barrionuevo antes de ser detenido

Antes de ser localizado por la Policía, el acusado contó su versión sobre lo ocurrido en la casa de su pareja, aseguró que hubo un forcejeo con el padre de la víctima, negó haber querido lastimarla y lamentó su muerte: "Se me fue".

Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido en General Rodríguez acusado del femicidio de su novia Camila Ruth Castro , de 18, ocurrido en Ituzaingó. Antes de quedar a disposición de la Justicia, el joven publicó un video donde negó haberla matado y relató su propia versión sobre el episodio.

"El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia", afirmó Barrionuevo al comenzar la grabación, en la que aseguró que se encontraba en medio de una situación que, según su relato, terminó con la muerte de Camila. El acusado también negó haber efectuado disparos durante el enfrentamiento ocurrido en la vivienda.

De acuerdo con sus dichos, la situación comenzó cuando el padrastro de Camila, Jorge González, lo habría enfrentado: "Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros". Barrionuevo sostuvo que ambos comenzaron a forcejear y que, durante ese momento, "se escucharon disparos", los cuales atribuyó a González quien, al momento de la disputa, portaba un arma, según contó.

El joven también describió el momento posterior al episodio y aseguró que encontró a Camila gravemente herida: "Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos". Según su relato, en medio de esa situación le habrían pedido que se retire: "Abrí el portón, andate".

Barrionuevo explicó que después abandonó el lugar porque se encontraba asustado y en estado de shock. "Me fui corriendo en estado de shock, asustado", afirmó. Además, intentó remarcar el vínculo que mantenía con Camila para rechazar la hipótesis de un ataque intencional contra ella: "Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella".

Femicidio en Ituzaingó. Elias Barrionuevo afirma que el arma no era suyo, que él no la mato. pic.twitter.com/S0qtvGhYnp

En ese sentido, el joven aseguró que su objetivo divulgar el video antes de para contar su versión de los hechos antes de entregarse. "Me quiero entregar porque yo no hice nada. Si no me entregué antes fue porque quería aclarar las cosas, quería decir la verdad", sostuvo. Entre lágrimas, conmovido por la muerte de su novia, agregó: "Nos íbamos a vivir juntos. Íbamos a formar nuestra familia y ahora se me fue".

Cómo fue la secuencia que derivó en el femicidio de Camila

La primera versión sobre el crimen de Camila indica que todo ocurrió en una casa de la calle Almagro al 2500, casi Peredo, donde la joven vivía junto a su familia en Ituzaingó. Según la reconstrucción, Barrionuevo llegó al domicilio y protagonizó una discusión con ella. En ese contexto, habría extraído un arma y efectuado varios disparos dentro de la vivienda.

Jorge González, padrastro de la mujer, intentó intervenir para protegerla y se abalanzó sobre el atacante, pero también recibió impactos en las piernas. A pesar de las heridas, consiguió quitarle el arma a Barrionuevo y arrojarla al techo de la casa. Ese momento habría permitido que el acusado escapara antes de la llegada policial.

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada por Elías Barrionuevo en Ituzaingó.

Camila fue trasladada al Hospital del Bicentenario, aunque murió por la gravedad de la herida recibida. Una vecina contó después que escuchó al joven pedir que llamaran a la Policía y a una ambulancia antes de retirarse caminando. La escena también fue relatada por testigos que asistieron al padre de la víctima.