El Gobierno se reunió nuevamente con el PRO: acuerdo por Malvinas y otros proyectos que llegarán al Congreso Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis analizaron la agenda parlamentaria, la seguridad bonaerense y una iniciativa sobre gas licuado. Por Agregar C5N en









Representantes de LLA y el PRO se reunieron en Casa Rosada. Presidencia

El Gobierno se reunió este jueves con dirigentes del PRO en Casa Rosada y consiguió el respaldo de ese espacio al proyecto sobre las Islas Malvinas que enviará al Congreso. Además, los representantes de ambas fuerzas analizaron la agenda legislativa y acordaron avanzar en propuestas vinculadas con la edad de imputabilidad en la Provincia de Buenos Aires y el gas licuado.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; el responsable político de ese espacio, Eduardo "Lule" Menem; el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general nacional del partido, Fernando de Andreis.

También formó parte de la reunión la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien destacó el trabajo conjunto entre los dos espacios. Entre los asuntos abordados apareció una propuesta vinculada con las inversiones en gas licuado, que será impulsada por las bancadas libertaria, el partido amarillo y otros sectores aliados.

Web En el caso de Malvinas, los representantes del PRO anticiparon su respaldo al borrador que el Ejecutivo enviará al Parlamento, luego de conocer los principales lineamientos de la iniciativa. La postura compartida durante el encuentro fue que el reclamo por la soberanía del archipiélago constituye una causa que, en principio, trasciende las diferencias partidarias.

La reunión también tuvo como eje la situación de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, uno de los asuntos que forman parte de la agenda compartida entre La Libertad Avanza y el PRO. En particular, los dirigentes analizaron la decisión judicial que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.