10 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno se reunió nuevamente con el PRO: acuerdo por Malvinas y otros proyectos que llegarán al Congreso

Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis analizaron la agenda parlamentaria, la seguridad bonaerense y una iniciativa sobre gas licuado.

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Representantes de LLA y el PRO se reunieron en Casa Rosada. 

Representantes de LLA y el PRO se reunieron en Casa Rosada. 

Presidencia

El Gobierno se reunió este jueves con dirigentes del PRO en Casa Rosada y consiguió el respaldo de ese espacio al proyecto sobre las Islas Malvinas que enviará al Congreso. Además, los representantes de ambas fuerzas analizaron la agenda legislativa y acordaron avanzar en propuestas vinculadas con la edad de imputabilidad en la Provincia de Buenos Aires y el gas licuado.

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Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; el responsable político de ese espacio, Eduardo "Lule" Menem; el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general nacional del partido, Fernando de Andreis.

También formó parte de la reunión la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien destacó el trabajo conjunto entre los dos espacios. Entre los asuntos abordados apareció una propuesta vinculada con las inversiones en gas licuado, que será impulsada por las bancadas libertaria, el partido amarillo y otros sectores aliados.

En el caso de Malvinas, los representantes del PRO anticiparon su respaldo al borrador que el Ejecutivo enviará al Parlamento, luego de conocer los principales lineamientos de la iniciativa. La postura compartida durante el encuentro fue que el reclamo por la soberanía del archipiélago constituye una causa que, en principio, trasciende las diferencias partidarias.

La tensión con Reino Unido por las Islas Malvinas

El entendimiento legislativo se produce en medio de la tensión diplomática entre Argentina y Reino Unido por el reclamo de soberanía sobre el archipiélago. En las últimas semanas, Javier Milei endureció su postura y anunció medidas contra empresas vinculadas con actividades de explotación de recursos en la zona.

En ese contexto, el Presidente también suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Londres hacia fines de octubre, agenda que contemplaba una conferencia en la Universidad de Oxford y reuniones con empresarios, pero no incluía un encuentro con autoridades británicas.

Milei anticipó además que enviará al Congreso una propuesta para ampliar las sanciones contra quienes participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos argentinos sin autorización, mientas sostuvo que espera que el Parlamento apruebe la iniciativa y remarcó que la recuperación de la soberanía sobre las islas constituye una causa nacional.

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