El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui: "No vimos las señales" El cordobés pasó por el programa de Mario Pergolini y se puso nervioso al referirse a su relación con la cantante. ¿No la quería más? Agregar C5N en









¿Luck Ra no la quería más a Joaqui?

El cantante Luck Ra fue quien decidió dejar a La Joaqui, según contó Yanina Latorre, y ahora se filtró un video en el que admite que no se quiere casar con ella. Se pone nervioso y asegura que nunca fue hablando. ¿No la quería más?

A pesar de que en el comunicado publicado digan que ambos estuvieron de acuerdo, Yanina detalló: “Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”.

En tal sentido, agregó: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”.

No vimos las señales https://t.co/Y6749NtzIW — SQP (@SQP_oficial) July 30, 2026 Y ahora en las redes de Sálvese Quien Pueda, reflotaron un video de Luck Ra en el programa de Mario Pergolini en el que admite que no quiere compromisos. “¿Se van a casar?”, preguntó el conductor y el cordobés se puso nervioso y tomó agua: “No lo hablamos nunca. Se me traba la lengua, culeao. Me preguntan siempre”. ¿Fue una señal?

"Tuli Acosta copiaba sistemáticamente a La Joaqui": una por una, todas las pruebas El vínculo entre Luck Ra y La Joaqui se terminó, según ellos mismos confirmaron. Pero Tuli Acosta quedó envuelta en un escándalo como la tercera en discordia y Pepe Ochoa en Bondi Live detalló algo que nadie sabía: “Tuli copiaba sistemáticamente a La Joaqui”.

“Por ejemplo, La Joaqui se compraba un termo, esos termos que hay millones. Y ¿qué pasaba tres o cuatro días después? Aparecía Tuli Acosta con Luck Ra con el mismo termo”, contó Ochoa. según PEPE OCHOA, TULI ACOSTA copiaba sistemáticamente a LA JOAQUI y cuando cortaron con LUCK RA le dijo a sus amigas “dejen de seguir a esta puta” pic.twitter.com/iZRRiW9nYi — aaron (@aarontsuarez) July 30, 2026 En tal sentido, Pepe agregó: “Luck Ra subía esta historia (con una foto de dos loros sobre un cable) y escribía: ‘vi estos loritos caminando y somos nosotros La Joaqui’. Y a las dos horas, Tuli subía la misma historia, pero sin el texto”. También Ochoa contó que La Joaqui le preguntaba a Luck Ra si veía toda la película completa, pero él no se daba cuenta. Esto habría sucedido hasta el final de su vínculo y la relación entre ellas se habría terminado tiempo atrás.