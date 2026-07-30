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La durísima frase que Luck Ra le dijo a La Joaqui antes de separarse: "Está destruida"

La conductora Yanina Latorre reveló cómo fue la ruptura entre los cantantes y sorprendió por cómo se dieron las cosas. Ella viajó a Madrid a visitarlo y él la dejó.

El verdadero escándalo entre Luck Ra y La Joaqui.

El verdadero escándalo entre Luck Ra y La Joaqui.

Redes sociales

La separación entre Luck Ra y La Joaqui se confirmó en las últimas horas, luego de una serie de rumores y la conductora Yanina Latorre dio los detalles de cómo se dieron las cosas. Contó que fue la cantante a visitarlo a Madrid y él la dejó con una durísima frase. “Está destruida”, reveló.

La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero.
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Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”, detalló en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que la relación empezó en 2023 y nunca se les conoció un escándalo. Hace algunas horas, Jaoqui emitió un comunicado: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares facu siempre amo a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”.

Y agregó: “Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales. También pedir comprensión de los medios los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.

Ante esto Yanina agregó más info: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”. Esa frase de la diversión se la habría dicho el cordobés a la Joaqui y despertó su tristeza.

“Ella post separación se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumple de su hia. Ella está muy dolida y él ahora, desacatadísimo”, concluyó.

Dónde comenzaron los rumores de separación

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.

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