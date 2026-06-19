Se separó una pareja muy querida de Gran Hermano a meses de blanquear la relación Ambos son de distintas ediciones; aún así, el amor los unió. Pese al cariño, la participante anunció la separación a pocos meses de blanquear. ¿Qué pasó? Agregar C5N en









Una separación inesperada en Gran Hermano. Captura Telefe

Daniela Celis usó sus redes sociales para anunciar su separación de Nick Sicaro, uno de los participantes de la última edición de Gran Hermano, a pesar de que había blanqueado la relación hace muy poco tiempo. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja se mostraba feliz y no había indicios de una crisis.

Daniela y Nick rompieron a poco tiempo de apostar al amor. "¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos", comenzó diciendo en su historia de Instagram. Luego aclaró que la separación se dio en buenos términos y que no existió un conflicto o terceros en discordia. "Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos", escribió.

La noticia golpeó las redes, ya que hasta hace unas semana Pestañela se refirió a Nick de manera cariñosa y este jueves, durante el stream de Gran Hermano, no deslizó ningún inconveniente con el jugador. Hasta el momento, ninguno de los dos dio más detalles ni reveló qué habría desencadenado la inesperada ruptura.

Captura @danielacelis01 Quiénes fueron los dos participantes que salieron de la placa de nominados de Gran Hermano La placa definitiva de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada quedó definida el jueves, luego de los movimientos del líder semanal. Matías Hanssen utilizó su beneficio para sacar de riesgo a Nenu López, quien dejó de formar parte de la zona de eliminación. La decisión modificó la votación y dejó una nueva lista de jugadores en peligro.

Los participantes que quedaron finalmente en la placa de nominados de la semana 17 fueron:

Solange Abraham

Titi Tcherkaski

"Campanita" Pereira

Cinzia Francischiello

Manuel Ibero

