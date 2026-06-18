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19 de junio de 2026 Inicio

Yanina Latorre reveló qué le respondió la mamá de Lionel Messi a Florencia Peña: "Le acepta las disculpas"

La panelista contó que Celia Cuccittini se mostró comprensiva con la actriz luego del escándalo por la falsa información sobre Jorge, el padre del capitán de la Selección argentina. Además, destacó su actitud y aseguró que incluso dejó abierta la posibilidad de un encuentro para dejar atrás el malentendido.

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Yanina Latorre confirmó que Celia invitó a Florencia Peña a tomar un café. 

Yanina Latorre confirmó que Celia invitó a Florencia Peña a tomar un café. 

Redes sociales

Luego de que Florencia Peña se disculpara públicamente por haber difundido información errónea sobre Jorge Messi, Yanina Latorre reveló la respuesta que recibió la actriz por parte de Celia Cuccittini. Según contó la conductora, la madre de Lionel Messi optó por bajar la tensión y dejar atrás la polémica.

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A través de sus historias de Instagram, Latorre destacó la actitud de la rosarina y escribió: "Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo". La panelista también compartió detalles del mensaje que la madre del capitán de la Selección argentina le hizo llegar a la actriz.

"Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que si bien no son amigas, la respeta y la admira. Y que espera se puedan juntar a tomar un café", expresó Yanina en sus redes sociales, revelando la conversación entre ambas.

Horas antes, Florencia Peña había contado en televisión que le había enviado un mensaje privado a la suegra de Antonela Roccuzzo con la intención de pedirle disculpas. "Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más", explicó la actriz.

De esta manera, la madre de Lionel Messi decidió dar por terminado el conflicto y respondió con un gesto que fue destacado por Yanina Latorre. La actitud de Celia fue celebrada en redes sociales y puso un cierre conciliador a una controversia que había generado una fuerte repercusión mediática.

Revelaron cómo reaccionó Jorge Messi a la falsa noticia sobre su muerte

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini, reaccionaron tras la difusión de una noticia falsa sobre el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina. El descargo familiar ocurrió mediante un intercambio de mensajes con el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, luego del escándalo mediático que provocó la actriz Florencia Peña en Luzu.

El presentador del ciclo televisivo detalló que mantuvo un diálogo directo con Cuccittini. Ella permanece en una clínica junto a su marido, lugar desde el cual presenció la repercusión del caso.

Los padres de Lionel Messi, Jorge y Celia, junto al capitán de la Selección argentina.

Los padres de Lionel Messi, Jorge y Celia, junto al capitán de la Selección argentina.

Ante la consulta del cronista sobre el impacto de la situación en el entorno íntimo, la madre del deportista no ocultó su angustia. Cuccittini manifestó de forma contundente que el episodio resultó "horrible".

Por su parte, el propio Jorge Messi sumó su testimonio a través de las palabras de su cónyuge al ver la cobertura de la polémica. Lejos de una respuesta dramática, el hombre se tomó el hecho con ironía y exclamó: "Qué quilombo que armé".

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