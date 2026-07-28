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Ángel de Brito reveló un secreto de Yanina Latorre y la comparó con Mirtha Legrand: "Siempre quiere más plata"

El conductor expuso una llamativa interna dentro de un programa y manifestó cuál fue la actitud de su colega.

La conductora

La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero.

Redes sociales

La relación profesional entre Ángel de Brito y Yanina Latorre volvió a regalar uno de esos momentos que rápidamente se viralizan en el mundo del espectáculo. Durante una emisión de su ciclo de streaming, el conductor respondió preguntas enviadas por los seguidores y terminó revelando una interna desconocida sobre el funcionamiento comercial de LAM. Todo surgió a partir de una consulta relacionada con las promociones de marcas dentro del ciclo, una práctica habitual en la televisión argentina.

El productor y la periodista deportiva se volvieron a mostrar juntos en público.
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El disparador fue un audio de un oyente que recordó una explicación brindada previamente por la propia Yanina Latorre, quien había contado que muchas veces son las empresas anunciantes las que determinan qué integrante del programa presenta un producto durante una acción publicitaria. A partir de esa referencia, el seguidor quiso saber cuáles de las históricas "angelitas" evitaban participar de esas promociones, lo que derivó en una respuesta tan inesperada como divertida por parte del conductor.

Sin rodeos, Ángel de Brito respondió: "Sí, Yanina Latorre, ya que ella quería cobrar por agarrar los productos en LAM, entonces no los agarraba". La frase que se escuchó en Bondi Live generó risas entre los presentes y mantuvo el tono distendido que caracteriza las emisiones del programa. Minutos después, Matilda Blanco comentó que ella sí suele aceptar ese tipo de participaciones cuando se lo solicitan, lo que dio pie a una nueva intervención del conductor.

Fue entonces cuando llegó la comparación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales de espectáculos. Entre risas y dejando en claro el vínculo de confianza que mantiene con su compañera de años, Ángel de Brito lanzó: "Yanina es como Mirtha, siempre quiere más plata".

El conductor tildó a la periodista de que

El conductor tildó a la periodista de que "siempre quiere más plata".

Ángel de Brito compartió detalles de una infidelidad entre famosos

Los escándalos del pasado también volvieron a ocupar un lugar central en la agenda mediática luego de que Ángel de Brito reabriera una de las historias más comentadas de la farándula argentina. Durante otra emisión de Bondi, el periodista recordó los viejos rumores que rodearon a Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro durante las grabaciones de la ficción Entre Caníbales, una versión que durante años fue señalada como uno de los factores que habría deteriorado la relación del actor chileno con Carolina "Pampita" Ardohain.

Al reconstruir aquel episodio, el conductor enfatizó que se trató de las sospechas que históricamente sostuvo la modelo. En ese contexto expresó: "Bueno, contémoslo. Si Salwe lo contó también. Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela. Esta era la sospecha de Pampita. Entre Caníbales... parece que se caníbalearon ahí. Esto es lo que piensa Pampita. Ella dice tener pruebas". De Brito dejó en claro que estaba relatando la versión atribuida a la modelo y no presentó nuevas evidencias que confirmaran aquella supuesta relación.

El periodista también recordó un momento televisivo protagonizado por Pampita en LAM, cuando fue consultada sobre la posibilidad de trabajar junto a una actriz con la que mantenía un fuerte conflicto personal. Aquella respuesta alimentó nuevamente las especulaciones sobre la mala relación con Natalia Oreiro, un tema que durante años ocupó titulares en los medios especializados y que volvió a instalarse tras las declaraciones del conductor.

Para cerrar el relato, Ángel de Brito recordó aquella contundente declaración de la modelo y resumió el nivel del enfrentamiento con una frase que volvió a generar repercusión: "¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías? Sí, hay una... O sea, a Oreiro la quiere fajar".

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