Ángel de Brito reveló un secreto de Yanina Latorre y la comparó con Mirtha Legrand: "Siempre quiere más plata" El conductor expuso una llamativa interna dentro de un programa y manifestó cuál fue la actitud de su colega. Agregar C5N en









La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero. Redes sociales

La relación profesional entre Ángel de Brito y Yanina Latorre volvió a regalar uno de esos momentos que rápidamente se viralizan en el mundo del espectáculo. Durante una emisión de su ciclo de streaming, el conductor respondió preguntas enviadas por los seguidores y terminó revelando una interna desconocida sobre el funcionamiento comercial de LAM. Todo surgió a partir de una consulta relacionada con las promociones de marcas dentro del ciclo, una práctica habitual en la televisión argentina.

El disparador fue un audio de un oyente que recordó una explicación brindada previamente por la propia Yanina Latorre, quien había contado que muchas veces son las empresas anunciantes las que determinan qué integrante del programa presenta un producto durante una acción publicitaria. A partir de esa referencia, el seguidor quiso saber cuáles de las históricas "angelitas" evitaban participar de esas promociones, lo que derivó en una respuesta tan inesperada como divertida por parte del conductor.

Sin rodeos, Ángel de Brito respondió: "Sí, Yanina Latorre, ya que ella quería cobrar por agarrar los productos en LAM, entonces no los agarraba". La frase que se escuchó en Bondi Live generó risas entre los presentes y mantuvo el tono distendido que caracteriza las emisiones del programa. Minutos después, Matilda Blanco comentó que ella sí suele aceptar ese tipo de participaciones cuando se lo solicitan, lo que dio pie a una nueva intervención del conductor.

Fue entonces cuando llegó la comparación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales de espectáculos. Entre risas y dejando en claro el vínculo de confianza que mantiene con su compañera de años, Ángel de Brito lanzó: "Yanina es como Mirtha, siempre quiere más plata".

El conductor tildó a la periodista de que "siempre quiere más plata". Redes sociales Ángel de Brito compartió detalles de una infidelidad entre famosos Los escándalos del pasado también volvieron a ocupar un lugar central en la agenda mediática luego de que Ángel de Brito reabriera una de las historias más comentadas de la farándula argentina. Durante otra emisión de Bondi, el periodista recordó los viejos rumores que rodearon a Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro durante las grabaciones de la ficción Entre Caníbales, una versión que durante años fue señalada como uno de los factores que habría deteriorado la relación del actor chileno con Carolina "Pampita" Ardohain.