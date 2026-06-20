Una ex Gran Hermano destrozó al formato y a Santiago del Moro: "Estafan a la gente"

La participante más recordada del formato, enemiga de Marianela Mirra, opinó sobre el juego y lanzó duras palabras contra la producción: "Está muy manoseado", afirmó. Además, aseguró que la llamaron para que ingrese.

Nadia Epstein, exparticipante de Gran Hermano 2017, analizó la edición actual y apuntó sin piedad contra la producción y Santiago del Moro: afirmó que el formato "está muy manoseado" y denunció que desde el reality "estafan a la gente".

"Dejó de tener la esencia de lo que siempre fue Gran Hermano, que era el aislamiento", empezó diciendo, y explicó: "No se cumple, es una puerta giratoria. Falta que digan 'chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo'. No está más contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante".

Lejos de quedarse callada, Epstein también se refirió a las reglas del juego durante una charla con el medio Siempre Primicias. "Es Del Moro siendo Del Moro. Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven a hacer entrar… ¿Es joda? Yo puse plata y vuelve".

También contó que, tras el regreso del formato a Telefe, l a llamaron de la edición pasada pero no aceptó la oferta económica. "Pretendían que vaya por lo mismo que va cualquiera de los chicos de los que salen. Ellos tienen la obligación, porque tienen contrato, yo no. Así que dije que no. Después me invitaron al stream y fui porque le tengo cariño a Coty. Fui por ella, una vez y nada más", dijo indignada.

Mariela Prieto quedó en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano: Generación Dorada luego de realizar un fuerte descargo sobre su vínculo con Emanuel Di Gioia y su situación sentimental con Claudio "Turco" García. Sus declaraciones generaron más dudas que certezas al intentar explicar el acercamiento que tuvo con su compañero dentro de la casa.

La bailarina respondió ante las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes pusieron el foco en el beso, el baile y la química que mostró con Emanuel durante las actividades del reality. "Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada. Estoy en pareja, pero no me casé", afirmó Mariela, una frase que rápidamente abrió una nueva discusión sobre su historia con el exfutbolista.

La participante del certamen emitido por Telefe también intentó defender su imagen y su familia frente a las críticas. "Tengo una familia, tengo un matrimonio hace 30 años y de ninguna manera voy a permitir que nadie ponga en duda eso", expresó, mientras aseguraba: "A mi marido lo respeto, esto es un juego". Sus palabras buscaron marcar distancia entre la convivencia televisiva y la vida privada.

Sin embargo, el mensaje dejó una contradicción expuesta: mientras Mariela habló de respeto y de un vínculo de décadas, el Turco García ya había confirmado públicamente que la separación ocurrió antes del ingreso al reality. La diferencia entre ambos relatos convirtió la historia en uno de los focos más comentados de Gran Hermano 2026.