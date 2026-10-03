Guerra interna en MasterChef: Yanina Latorre explotó al aire contra Maru Botana

La conductora del react la criticó sin piedad a la hora de probar los platos y la catalogó de “maleducada”.

La conductora del react, Yanina Latorre, destrozó a Maru Botana porque considera que no prueba lo suficiente los platos de los participantes: " Es una maleducada" . Los usuarios de redes sociales salieron a bancar a la mediática y pusieron más pruebas de lo que dice.

“Para probar la masa y el relleno tenés que morder. No soy la única que lo vio”, sostuvo Yanina, en referencia también a las numerosas reacciones que generaron esas imágenes en las redes sociales. Para ella, una degustación no puede quedar reducida a un gesto superficial, sino que requiere probar que después se va a evaluar.

El comentario tomó otra dimensión porque pasó a las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad, el foco no estuvo puesto en una vieja disputa personal, sino en una situación puntual del reality de Telefe que Yanina decidió cuestionar públicamente.

La conductora también aclaró que sus observaciones no estuvieron relacionadas con una animosidad particular contra Maru. “Yo fui fuerte con todos. Dije quién me gustaba y quién no me gustaba”, explicó, al referirse a sus opiniones sobre los distintos participantes de la competencia.

LO MALA QUE ES YANINA CON MARU BOTANA "A ver cuánto come Maru... que come poco, dale, dale, corta y no come, ay comió un pedacito así no sabés si está rico" Dejen a Yanina fija en el streams #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/GFR1IoPYb4

De esta manera, Yanina buscó remarcar que su postura estuvo vinculada con la forma en que se realizó la degustación y no solamente con quién estaba involucrada. Sus comentarios se sumaron así a las reacciones que la situación generó entre los seguidores del reality en las redes sociales.

Yanina Latorre explotó de furia tras la difusión de un recorte malintencionado: su dura reacción

La conductora Yanina Latorre protagonizó este viernes un durísimo descargo en X después de que se viralizara un recorte de su participación junto a Agustín “Cachete” Sierra en el React de Masterchef Celebrity de Telefe. La publicación presentaba el intercambio como una supuesta “humillación” de la conductora hacia el actor.

Una cuenta de X difundió el fragmento con una interpretación que aseguraba que Latorre había menospreciado a Sierra al marcar diferencias entre sus respectivos espacios. La conductora rechazó de plano esa lectura y respondió directamente al perfil responsable de la publicación.

“Sos tan imbécil, pero tan imbécil que sos digno o digna de lástima”, disparó Yanina Latorre contra el usuario Tele Bizarra, antes de cuestionar que el usuario estuviera “escondido” detrás de la cuenta y utilizara el trabajo ajeno para alimentar la polémica en redes sociales.