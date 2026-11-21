La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios de cooperación con Randstad y Quién X Mi (QXM), dos empresas vinculadas al mundo laboral, en el marco del lanzamiento del nuevo Portal de Empleo.
El acuerdo de cooperación, firmado por la ministra de Capital Humano y representantes de las empresas vinculadas al mundo laboral, tiene como objetivo ampliar las oportunidades de inserción laboral.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios de cooperación con Randstad y Quién X Mi (QXM), dos empresas vinculadas al mundo laboral, en el marco del lanzamiento del nuevo Portal de Empleo.
A través de los mismos, las búsquedas laborales de ambas empresas se integrarán al Portal de Empleo, ampliando de esta manera las oportunidades de inserción laboral tanto para quienes buscan trabajo en relación de dependencia como para trabajadores independientes y de oficios.
El nuevo Portal de Empleo ya se encuentra disponible e incorporó búsquedas inteligentes, herramientas para mejorar los perfiles laborales, credenciales profesionales verificadas y nuevas oportunidades de capacitación para aquellas personas que buscan trabajo en Argentina.
A través del Portal Empleo (portalempleo.gob.ar), aquellos interesados tienen la opción de acceder a los siguientes servicios oficiales: