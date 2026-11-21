Portal de Empleo: Sandra Pettovello firmó convenios con Randstad y Quien X Mi para ampliar las ofertas El acuerdo de cooperación, firmado por la ministra de Capital Humano y representantes de las empresas vinculadas al mundo laboral, tiene como objetivo ampliar las oportunidades de inserción laboral. Por Agregar C5N en









Sandra Pettovello en la firma de los convencios con las empresas laborales.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios de cooperación con Randstad y Quién X Mi (QXM), dos empresas vinculadas al mundo laboral, en el marco del lanzamiento del nuevo Portal de Empleo.

A través de los mismos, las búsquedas laborales de ambas empresas se integrarán al Portal de Empleo, ampliando de esta manera las oportunidades de inserción laboral tanto para quienes buscan trabajo en relación de dependencia como para trabajadores independientes y de oficios.

El nuevo Portal de Empleo ya se encuentra disponible e incorporó búsquedas inteligentes, herramientas para mejorar los perfiles laborales, credenciales profesionales verificadas y nuevas oportunidades de capacitación para aquellas personas que buscan trabajo en Argentina.

Así es la interfaz de la web de Portal Empleo. Qué opciones ofrece el programa Portal Empleo A través del Portal Empleo (portalempleo.gob.ar), aquellos interesados tienen la opción de acceder a los siguientes servicios oficiales:

Postulación a ofertas laborales : carga y actualización del currículum digital para participar en búsquedas de empleo formal registradas por empresas de todo el país.

: carga y actualización del currículum digital para participar en búsquedas de empleo formal registradas por empresas de todo el país. Cursos de formación profesional : acceso a trayectos formativos técnicos, oficios y competencias digitales acreditadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

: acceso a trayectos formativos técnicos, oficios y competencias digitales acreditadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entrenamiento para el trabajo : participación en programas de prácticas formativas rentadas en ambientes reales de trabajo para sumar experiencia laboral comprobable.

: participación en programas de prácticas formativas rentadas en ambientes reales de trabajo para sumar experiencia laboral comprobable. Inserción laboral asistida: beneficios e incentivos de contratación para empleadores que incorporen trabajadores provenientes de los programas de la seguridad social.