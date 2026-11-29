El Gobierno logró avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central, pero el resultado legislativo convive con un escenario económico cada vez más delicado. A esas dificultades se sumó una nueva crisis diplomática con Brasil y un fallo adverso del Tribunal del Mar que tendrá consecuencias profundas para el reclamo argentino sobre Malvinas.

El gobierno de Javier Milei no sabe de matices. Pasa de una sensación de derrumbe total a lograr éxitos resonantes en cuestión de horas, y de nuevo a lo primero. Ha revertido en pocas semanas resultados electorales adversos, recibiendo apoyos impensados como el del propio Donald Trump del año pasado. La dicotomía "genio o idiota" forma parte de un péndulo que ha descripto al propio Presidente durante su breve carrera política en la que su osadía, su vocación de poder y cierta sumisión a los sectores más concentrados le han granjeado logros que para cualquier otro serían impensables.

Es una característica que comienza a morigerarse en virtud de los espantosos resultados económicos de su gestión, pero que aún continúa teniendo alguna vigencia. En el peor momento de los argentinos, en recesión y cuando el sector financiero parecía estar abandonándolo por completo, los colaboradores del libertario echaron mano a la casta y lograron una victoria resonante en ambas cámaras. Cuando festejaban eso, la oposición les cambió un par de artículos sobre la hora. No obstante, hubo lógicos festejos, pero se vieron opacados por la decisión del Tribunal del Mar en el tema Malvinas.

Milei y su hermana, los Menem, Santilli y Bullrich consiguieron aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, avanzar con la suspensión de las PASO en el Senado y obtener la media sanción del Presupuesto 2027 en Diputados. Sin embargo, el péndulo se sigue moviendo. El resultado legislativo convive con un escenario económico cada vez más delicado, con la ya mencionada recesión, dificultades para conseguir dólares, desconfianza de los mercados, vencimientos de deuda que obligan a buscar financiamiento en China y un deterioro del poder adquisitivo que el propio ministro de Economía tuvo que reconocer.

El rebote financiero del viernes le dio algo de oxígeno a Luis Caputo, pero llegó después de una semana en la que debió desmentir su salida, hacer un raid mediático que incluyó a C5N y en el que hasta se peleó por redes con periodistas ultra oficialistas como Esteban Trebucq. Caputo salió al cruce del periodista, quien había advertido que hay gente que la está pasando mal y que no llega a fin de mes. "Si vos preferís guiarte por tus amigos, tus 'sensaciones' o encuestas de 800 casos, el error lo estarías cometiendo vos", le respondió el ministro. Y agregó: "Los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país. Hablar de 'la gente', ignorando los datos, supera la soberbia y se asemeja más a la tontería".

Caputo reconoció que la pobreza sigue siendo "altísima", pero defendió la gestión al sostener que la redujeron más de 20 puntos porcentuales y que millones de personas están mejor. La discusión resulta significativa porque incluso un comunicador identificado con el oficialismo puso sobre la mesa el malestar social que el Gobierno intenta relativizar con sus indicadores. Mientras tanto, el riesgo país superaba los 1.100 puntos y el dólar subía. Esto último no es tan grave por el hecho en sí, porque el cambio viene atrasado hace meses; tampoco por su efecto sobre los precios -el consumo está tan caído que parece improbable que se traslade-, pero sí porque marca una creciente y sostenida dolarización. En años electorales eso siempre sucede, acotan en el Gobierno y lo atribuyen al riesgo kuka, pasando por alto que este no es un año electoral, que faltan 11 meses para la compulsa presidencial y que el peronismo no está ni cerca de ordenarse para presentar una alternativa reconocible a Milei.

Incluso la aprobación del Presupuesto fue una victoria en términos generales, pero dejó dos derrotas importantes para la Casa Rosada. El proyecto consiguió 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, con el respaldo de los bloques aliados y los gobernadores dialoguistas. Pero la oposición logró modificar dos capítulos centrales del ajuste. En el financiamiento universitario, rechazó la propuesta oficial de $7,35 billones y consiguió elevar la partida a $11 billones, el monto reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional. La oferta de último momento de Diego Santilli, que propuso sumar $1,5 billones, tampoco alcanzó para evitar el revés.

El segundo golpe llegó con las partidas para ciencia y tecnología. El oficialismo tampoco pudo sostener su propuesta y la oposición consiguió mayores asignaciones para el CONICET, el INTA, el INTI y el SENASA. El Gobierno deberá intentar revertir esas modificaciones en el Senado. La reunión de la mesa política del martes que viene se abocará a eso, aunque parece poco probable que consigan una propuesta superadora. Por las dudas, Patricia Bullrich ya les mandó a decir del modo más contundente posible que ni sueñen que ella haga algo para modificar esos dos capítulos en el Senado. Otra vez, como con la suspensión de las PASO, deberá ser Diego Santilli quien intente resolver el entuerto.

El episodio de la derrota en ambos capítulos y la aprobación del dictamen de minoría del financiamiento universitario parece difícil de tragar para la Rosada y ya reaviva la interna. La propia secretaria parlamentaria del bloque oficialista en Diputados, la inefable Silvana Giudici, alertó en el momento de la aprobación opositora de ese capítulo que "eso atenta contra el superávit fiscal". El Gordo Dan, brazo armado digital de Santiago Caputo, posteó: "¿Finalmente aprobamos un presupuesto con déficit?", en un claro mensaje en contra de Martín Menem, el presidente de la Cámara, que no pudo evitar que se aumentara la partida presupuestaria al valor que reclama la comunidad educativa.

La votación influyó, sobre todo en lo vinculado a la vuelta a un Banco Central con pautas neoliberales, y el alivio financiero del viernes fue significativo, aunque no alcanza para hablar de un cambio de tendencia. El riesgo país cayó más de 10%, retrocedió por debajo de los 1.000 puntos y llegó a ubicarse en torno de los 950-960 puntos. Los bonos argentinos subieron alrededor del 2,5% y las acciones que cotizan en Wall Street registraron avances de hasta el 5%, mientras el dólar operó estable. El Banco Central, además, compró u$s61 millones después de cuatro ruedas sin intervención.

La recuperación respondió tanto a los avances legislativos del Gobierno como a las maniobras del entorno de Caputo, pero sobre todo a un contexto internacional más favorable y, especialmente, al repunte de los activos brasileños. Lula da Silva designó a Luiz Carlos Trabuco, presidente de Bradesco, como futuro ministro de Hacienda a partir de enero de 2027. Los mercados interpretaron el nombramiento del banquero como una señal de mayor ortodoxia fiscal y compromiso con el control del gasto. El real se fortaleció y las acciones brasileñas subieron, con un efecto de arrastre sobre los activos argentinos. La mejora, de todos modos, no despeja las dudas sobre el programa financiero argentino ni sobre la capacidad de Caputo para gestionarlo o para conseguir los dólares que necesita.

Es precisamente la falta de divisas la que expone una de las mayores contradicciones del programa económico. Después de sostener un alineamiento incondicional con Estados Unidos y presentar a China como un adversario estratégico, Caputo admitió que le pidió a Beijing activar los u$s5.000 millones disponibles del swap para afrontar los vencimientos de deuda, ante la posibilidad de que fracase la refinanciación. La decisión abre un frente diplomático con Washington, que viene reclamando que la Argentina reduzca su dependencia financiera de China. El embajador estadounidense Peter Lamelas reaccionó de inmediato y publicó un curioso tuit a las 5 de la mañana en el que relató una charla con Donald Trump en Mar-a-Lago sobre la situación argentina y manifestó su expectativa de volver a reunir a ambos presidentes de cara a 2027.

Mientras tanto, Milei podría encontrarse con Xi Jinping en la cumbre del G20 de Miami, el 14 y 15 de diciembre, y China espera una visita presidencial a Beijing para destrabar acuerdos comerciales, protocolos sanitarios y proyectos de infraestructura. Sin esa visita, aseguran en Cancillería, difícil que haya liberación del swap. La primera paradoja es la más evidente, porque el Gobierno necesita recurrir al financiamiento chino para sostener un esquema económico que presenta su alianza con Estados Unidos como uno de sus pilares. La segunda, más profunda. Un cuestionado Caputo admitió que su exsocio Santiago Bausili sigue sus órdenes en la misma semana en la que defendía la independencia absoluta del Central. El swap de monedas es un acuerdo entre los bancos de dos países para fomentar, sobre todo, el intercambio comercial. No es la primera vez que se utiliza como toma de deuda para pagar otras -Sergio Massa también lo hizo-, pero muestra una marcada hipocresía en un Gobierno que dice una cosa y hace la contraria. Como sucede con la corrupción, la independencia del Central solo es importante cuando gobiernan los otros.

El escándalo por el oro del Banco Central va en una línea similar. La Auditoría General de la Nación confirmó que entre junio y agosto de 2024 el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, y refundió otros 115 lingotes. El informe detectó inconsistencias entre las respuestas del Central y sus registros contables, y advirtió que la operación modificó la naturaleza del activo: la entidad dejó de tener lingotes físicos identificados y pasó a disponer de derechos de crédito sobre cuentas de "oro no asignado". También identificó tres colocaciones por 96.000 onzas troy sin documentación suficiente sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos. A eso se suma el antecedente de las pérdidas por u$s1.023 millones durante 2025 en operaciones financieras respaldadas con oro de las reservas.

El informe recomendó extremar los recaudos y avanzar con la repatriación. El tema había sido planteado días antes a Santilli en el Senado. El jefe de Gabinete aseguró que "las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas" y explicó que una parte estaba en las bóvedas del Banco Central y otra en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea. "No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo", desafió, antes de ironizar con que la oposición "parece que vio La casa de papel y se fumó el oro". La auditoría volvió a poner bajo sospecha la trazabilidad, las condiciones y el manejo de un activo estratégico de las reservas. O Santilli mintió o estaba muy mal informado.

Aunque Patricia Bullrich buscó atribuirse la victoria legislativa publicando un nuevo video, en la Rosada reconocen a otros. Los Menem y, sobre todo, el mencionado Diego Santilli. El jefe de Gabinete negoció hasta último momento los votos para suspender las PASO y articuló los acuerdos con los gobernadores aliados, en coordinación con Martín Menem y bajo el seguimiento de Karina Milei. Pero las conversaciones no se limitaron a la reforma electoral. Santilli utilizó las negociaciones presupuestarias para acercar posiciones con los mandatarios provinciales y avanzar en un entendimiento electoral que podría involucrar a alrededor de una docena de distritos.

Entre los acuerdos en construcción aparecen Mendoza, con Alfredo Cornejo; Salta, con Gustavo Sáenz; Entre Ríos, con Rogelio Frigerio; Chubut, con Ignacio Torres; y San Juan, con Marcelo Orrego. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza abrió espacio para el radicalismo de Maximiliano Abad. La estrategia apunta a construir listas legislativas compartidas en 2027 y evitar que los libertarios compitan contra los oficialismos provinciales. A cambio, los gobernadores obtienen concesiones presupuestarias y garantías de participación. El problema es que el acuerdo todavía convive con desconfianzas lógicas. Karina Milei pretende preservar la autonomía del armado libertario y no resignar candidaturas propias. La negociación de Santilli muestra algo ya muy señalado y es que el Gobierno que llegó a la Casa Rosada prometiendo terminar con la casta necesita de sus gobernadores, del PRO, del radicalismo y de las estructuras políticas tradicionales para sostener su gobernabilidad y proyectar su continuidad.

La agenda parlamentaria continuará en diciembre con sesiones extraordinarias. La Casa Rosada pretende tratar en apenas 20 días hábiles la suspensión de las PASO en Diputados, el Presupuesto 2027 en el Senado, la mal llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y cinco pliegos judiciales para cubrir vacantes en distintos tribunales y dependencias del Ministerio Público, incluidos juzgados electorales de San Juan y Corrientes. También se incorporaría la reforma de la ley de biocombustibles, una concesión destinada a recomponer el vínculo con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, después del fracaso de la sesión en la que el oficialismo no consiguió quorum para tratar la Ley Malvinas. La disputa por un lugar en el Consejo de la Magistratura y el freno al proyecto de biocombustibles habían provocado el malestar de Provincias Unidas. El temario incluiría además el Súper RIGI.

En ese contexto, la Rosada esperaba un gesto político de Patricia Bullrich el viernes. Había mucha expectativa de que algo de lo que dijera la jefa del bloque en el Senado preanunciara su futuro político. Eso no sucedió todavía -los que la conocen hablan de febrero- aunque volvió a marcar distancia de la interna libertaria y a reivindicar su propio protagonismo. "Estoy dentro de un proyecto y es fundamental que este proyecto reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que eso suceda", afirmó en Radio Mitre. Pero también aclaró: "No quiero en ninguna discusión que tenga que ver con candidaturas. No quiero saber nada de eso". Y ante las versiones de que Karina Milei le habría pedido que desistiera de una eventual postulación, respondió: "No me pueden pedir que me baje de algo a lo que yo nunca me subí".

También reivindicó su autonomía política: "Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo". Horas después publicó el video en sus redes, musicalizado con Coolo, de Illya Kuryaki and the Valderramas, en el que camina por los pasillos del Congreso con anteojos de sol y lanza un beso a cámara. "Moviendo el culo, como en cada lugar que me tocó estar", escribió. El mensaje funciona como una celebración de su protagonismo en la victoria parlamentaria y, al mismo tiempo, como una demostración de autonomía frente a la conducción libertaria. Fue el propio Milei, a través de su vocero oficioso, Alejando Fantino, el que la había mandado a "mover el culo" cuando crecían las suspicacias por su inacción a la hora de buscar los votos para terminar con las PASO.

A las dificultades económicas se sumó una nueva crisis diplomática con Brasil. Lula da Silva decidió que Julio Bitelli deje de ser el embajador brasileño en Buenos Aires y no lo reemplazará por ahora, por lo que la representación quedará a cargo de un encargado de negocios. Además, el presidente brasileño decidió no invitar a Milei a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el 5 de enero de 2027. El detonante de la última escalada fueron las declaraciones del canciller Pablo Quirno en la mesa de Mirtha Legrand, conducida por Juana Viale. Allí puso en duda la transparencia del proceso electoral brasileño que consagró a Lula frente a Flávio Bolsonaro: "Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera".

Brasilia interpretó sus palabras como un cuestionamiento a la legitimidad del triunfo de Lula. La decisión profundiza un vínculo deteriorado desde el comienzo de ambas presidencias, atravesado por los enfrentamientos ideológicos y el alineamiento de Milei con Jair Bolsonaro. La crisis es la más grave en 150 años y contrasta, además, con la urgencia argentina de preservar una relación comercial y económica estratégica con su principal socio regional. Para el personal de Cancillería, el hecho no es sorprendente. Quirno, que sonó esta semana como eventual reemplazante de Luis Caputo, es considerado por el personal diplomático de carrera como el peor ministro de Relaciones Exteriores en muchos años. "Diana Mondino era torpe, pero respetaba a los cuadros técnicos; Werthein vino a ordenar el conato de rebelión que se dio entre los embajadores, pero Quirno solo comete errores", aseguran en el Palacio San Martín.

Este sábado, en Hamburgo, el Tribunal Internacional del Mar (Convemar) se expidió ante el reclamo del Gobierno contra el Reino Unido para que se frene preventivamente la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el marco del proyecto Sea Lion, y rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei. "Por mucho menos que esto, la echaron a Mondino", aseguran las mismas fuentes críticas. El gol en contra que metió Cancillería es evidente al no tener previsión de lo que implicaba presentarse y del posible resultado, que tendrá consecuencias profundas para el reclamo argentino sobre Malvinas. La decisión, por 18 votos contra tres, deja al consorcio de empresas de Sea Lion sin restricciones para avanzar con el cronograma de perforaciones previsto para marzo de 2027.