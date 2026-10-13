Cómo nació el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, recientemente separados a un mes de su boda Antes del drástico punto final en su vínculo, los protagonistas habían consolidado un proyecto de vida compartido lejos del alcance mediático. Agregar C5N en









Los comienzos de la pareja recientemente separada.

El sorpresivo anuncio del final de la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega conmocionó al espectáculo, especialmente porque la ruptura se concretó a tan solo 27 días de haber dado el sí en el Registro Civil de San Isidro. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la presentadora confirmó la drástica decisión tras seis años compartidos, poniéndole un punto final a un noviazgo que se había iniciado en plena pandemia y que parecía haber encontrado la estabilidad definitiva tras su reciente paso por el altar.

El primer acercamiento entre ambas figuras se gestó de forma inesperada a través de las redes sociales, cuando el cantante le envió un mensaje privado tras observar una postal de la modelo en el Caribe: “Estábamos en plena pandemia y él me escribió por Instagram. Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, recordó la conductora. Tras verificar la autenticidad del perfil del músico, las charlas virtuales se transformaron en un contacto diario durante dos largos meses.

Redes sociales El esperado primer encuentro presencial entre la modelo y el intérprete se produjo el 13 de agosto de 2020, consolidando un flechazo inmediato que los llevó a encarar un camino compartido con perfil extremadamente bajo. Por aquel entonces, la comunicadora atravesaba un complejo momento personal y judicial tras abandonar el hogar que compartía con su expareja Claudio Contardi, mientras que el artista reconoció más tarde su admiración por la fortaleza de la conductora frente a semejante contexto: “Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, rememoró sobre la cita.

A lo largo de los años, la pareja construyó un vínculo reservado lejos de los flashes mediáticos, alcanzando momentos de profunda emotividad como el quinto aniversario de la pareja, fecha que coincidió con la condena a 19 años de cárcel para la expareja de la modelo. Tras una boda íntima celebrada en el ámbito privado con la presencia de Palito Ortega y Evangelina Salazar, la repentina noticia de la separación borró de un plumazo los planes a futuro del clan, marcando un inesperado final para la historia de amor.

El comunicado de Julieta Prandi para anunciar su separación de Emanuel Ortega A través de un pronunciamiento en sus redes, Julieta Prandi confirmó el desenlace de su relación con Emanuel Ortega tras seis años de noviazgo. La presentadora rompió el silencio de manera virtual para frenar cualquier tipo de especulación mediática y sentar su postura sobre el repentino final del vínculo. Con profunda emoción, la modelo expresó la angustia que atraviesa al encarar este nuevo camino personal: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la modelo.

Con la firme intención de preservarse de las cámaras y desactivar falsas versiones, la empresaria fundamentó las razones por las que eligió hacer pública la quiebra afectiva de forma inmediata. La comunicadora prefirió adelantarse a los trascendidos del ambiente antes de que se instalen teorías erróneas: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo la figura. Para dar cierre a su mensaje digital, la conductora reflexionó sobre la intimidad y los pactos internos que sostienen los matrimonios, marcando un límite infranqueable sobre la exposición de su vida privada. Sin profundizar en los motivos puntuales que desencadenaron la ruptura, concluyó de manera tajante: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, sentenció la conductora.