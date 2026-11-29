El cierre de la etapa del colegio suele abrir el diálogo sobre los estudios que elegirán los jóvenes para trabajar. Se trata de una definición que puede ser sensible y plantea interrogantes de cara a la etapa profesional.

Entre el viaje de egresados y el futuro profesional. El último año de la secundaria abre una elección que puede ser bisagra en los adolescentes y genera interrogantes que invitan al acompañamiento de los padres al momento de optar por una carrera profesional, lo que lleva a muchas familias a poner sobre la mesa el debate con sus hijos acerca de sus intereses y las salidas laborales.

La selección de una carrera es una situación que puede ser compleja, ya que desafía a los adultos a encontrar un equilibrio entre el apoyo emocional y el respeto por la autonomía de sus hijos. Es un proceso que requiere tiempo, información y escucha en un contexto atravesado por los avances tecnológicos y una oferta educativa cada vez más amplia por el desarrollo de nuevas especialidades y tecnicaturas.

En tal sentido, las cuestiones cotidianas también son un eje de las conversaciones en las casas debido a que el estudio implica una reorganización de la economía y la rutina de la familia por las cuotas mensuales en las universidades y los materiales, además de los costos del transporte público e incluso la posibilidad de mudarse a otra ciudad para cursar. La combinación de esos elementos lleva a analizar distintas alternativas, desde universidades públicas hasta carreras cortas o modalidades virtuales.

En tanto, los estudiantes enfrentan la presión de definir un proyecto de vida a una edad temprana e incluso sin notar sus habilidades o sus gustos. Ante esta situación, los especialistas sugieren plantear que equivocarse o cambiar de rumbo después de comenzar una carrera forma parte de las posibilidades y que no se debe dramatizarlo.

"Hay que tener en cuenta que el último año de secundaria es una etapa clave, en la que los chicos quieren disfrutar de su último año, fiesta y viaje de egresados. A la vez, sienten la presión de decidir qué harán al año siguiente y qué decisiones tomarán. También se hacen más grandes de golpe porque algunos se van a vivir solos, conocen gente nueva y se hacen responsables de varias cuestiones", explicó la psicopedagoga y especialista en orientación vocacional Priscila Almada en diálogo con C5N.

Los especialistas sugieren un ida y vuelta entre los padres y sus hijos. Imagen generada con IA

Los consejos para que los padres ayuden a sus hijos a elegir una carrera

En este marco, la experta alentó a que las familias apoyen a sus hijos sin imponer la decisión: "Siempre invito a los padres a preguntarse si los están acompañando a descubrir qué quieren ser o si están intentando orientarlos hacia lo que esperan de ellos. Muchas veces, con buenas intenciones, ponen expectativas sobre los hijos, proyectan sus propios sueños o los comparan y apuran. Recomiendo preguntarles cuáles son sus intereses y qué les gustaría hacer el día de mañana".

También sugirió plantear una proyección a largo plazo. "No alcanza solo con preguntarles qué quieren estudiar, sino también cómo se imaginan viviendo en el futuro. Una carrera dura unos años, pero hay que pensar qué quieren hacer el resto de su vida, con quién quieren compartir sus días o detalles como el tipo de vestimenta o si prefieren tener los fines de semana libres. Se debe acompañar, escuchar y prestar atención. Si dicen que no saben, hay que ver qué temas les interesa investigar cuando no tienen la obligación", señaló.

Por su parte, la experta en orientación vocacional Victoria Milano aconsejó una conversación con antelación y recalcó que la familia no debe interponer sus aspiraciones. "Sugiero hablar este tema de manera anticipada. El último año de la secundaria es un muy buen momento para empezar a informarse y cuestionarse sobre la construcción del proyecto vocacional. También es fundamental que los padres acompañen y escuchen sin juzgar los deseos e intereses de sus hijos", manifestó a C5N.

"Aunque los padres lo hacen con cariño y buscan lo mejor, hay que evitar juzgar o desalentar sus intereses para abrir el diálogo sobre lo que les gusta y charlarlo juntos sin comentarios que impongan copiar a familiares o carreras solo por su salida laboral. Suele ocurrir que aconsejan desde su perspectiva o imponen una visión personal que no se condice con el deseo de sus hijos. Los jóvenes pueden vivir eso como una presión familiar para decidir según lo que recomienda su entorno", agregó en este contexto.

En esta línea, recalcó el espacio de los hijos: "No está bueno porque es una decisión personal que cada joven tendrá que sostener en el tiempo y, si elige una carrera que no le convence o no se siente a gusto, no podrá hacerlo. Hay que escuchar y aconsejar teniendo claro que el que decide es el joven".

En tanto, Milano explicó que se debe indagar las referencias educativas. "El autoconocimiento es un factor clave y eso implica entender qué gusta, qué motiva y qué habilidades o talentos se tienen. También es importante buscar información e indagar opciones académicas alineadas con el perfil. Es conveniente dialogar en familia sobre esos gustos e intereses, darles devoluciones sobre sus habilidades y alentarlos a buscar información en fuentes confiables. También ayuda escuchar opiniones y experiencias de profesionales o de otros estudiantes", señaló.

La secundaria es una etapa fundamental. Imagen generada con IA

La economía y la falta de interés como variables clave

Por otra parte, Milano mencionó el análisis de los recursos financieros: "Se deben considerar las posibilidades y el contexto particular, como las limitaciones geográficas o económicas. Es necesario conversar si la familia podrá ser el sostén, si el estudiante tendrá que trabajar o si implicará mudarse desde el interior del país hacia una ciudad más grande porque en su localidad no está la posibilidad de estudiar lo que quieren".

"Es importante sentarse con los chicos y ser claros sobre las posibilidades económicas para afrontar los gastos, buscando que sean responsables sin cargarlos de culpa ni presionarlos con que sí o sí tienen que estudiar al día y que les vaya bien solo porque el esfuerzo económico es grande. El apoyo económico no se debe convertir en una deuda emocional para los hijos", subrayó Almada por su lado.

También Almada se refirió al abandono de las carreras. "Si plantean que no les gusta, hay que escuchar y revisar la causa: ver si no les gusta en sí o si no toleran la frustración de desaprobar un examen, donde con apoyo, acompañamiento o clases particulares pueden seguir adelante porque el cambio de la secundaria a la universidad es grandísimo y en general no se aprueba todo. Si realmente descubren que la carrera no es para ellos, no deben sostenerla por culpa o presión económica, sino revisar la elección a tiempo y con responsabilidad", expresó.

En tal sentido, Milano indicó la flexibilidad vocacional: "Hay que quitar la presión de que la elección deba ser perfecta o para siempre. Las personas cambian a lo largo del tiempo ya que, por ejemplo, se puede elegir a los 18 años y a los 30 no sentirse representado por esa decisión. Hay que entender que las personas cambian y está bien que eso suceda. Cambiar de carrera no es un fracaso, sino una decisión sana cuando no se está a gusto. En las consultas se escucha con frecuencia el miedo de plantear un cambio a la familia por la angustia que genera interrumpir una carrera".

El lugar de las carreras nuevas

Almada marcó los cursos y especializaciones incipientes. "Hay que tomar a todas por igual como formaciones que el día de mañana permitirán obtener un trabajo. Los padres deben sentarse a escucharlos, pedirles que les muestren, preguntar e interesarse, en lugar de descartar la opción y decir: 'esto no me parece que lo estudies' por desconocimiento. Se requiere una escucha activa y una mirada atenta", sostuvo.

En este marco, Milano mencionó el rol de la tecnología: "Antes se elegía una carrera tradicional o un trabajo y se mantenía toda la vida. Hoy nos encontramos con que la mayoría cambia muy seguido de trabajo y las trayectorias son más diversas, ya que se puede estudiar una carrera tradicional y sumar cursos o diplomaturas. Esto responde a un mercado laboral muy dinámico y cambiante, impactado por la tecnología y la inteligencia artificial. Modificar o reorientar el perfil profesional a otros ámbitos es normal y esperable y no se puede descubrir de entrada cuando se elige la carrera, sino que se va descubriendo durante la cursada".