Esta semana, la Cámara Federal porteña reabrió la causa en la que se investiga si la familia de Luis Caputo financió a la organización Revolución Federal. El ministro de Economía no descarta que el fallo pueda contener un mensaje de otros actores del Gobierno que lo querrían fuera de la gestión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no la vio venir. En una semana cargada de sobresaltos en áreas de su dominio (riesgo país, brecha cambiaria), el golpe inesperado le llegó por la vía judicial: el miércoles, la Cámara Federal porteña reabrió la causa en la que se investiga si su familia, a través de Caputo Hermanos, financió a la organización violenta Revolución Federal que solía direccionar sus mensajes contra el kirchnerismo. El ministro no descarta que el fallo pueda contener un mensaje de otros actores del mismo Gobierno que integra y lo querrían fuera de la gestión. Permanecerá en el cargo "mientras el Presidente quiera", le aseguró el ministro al cronista de C5N Mariano Onega el mismo día del fallo.

La Cámara Federal porteña revocó el miércoles a las 11:50 el fallo que había sobreseído a Flavio y Rosana Pía Caputo, tras entender que aquella resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi era prematura. Dos meses antes, cuando se conocieron los sobreseimientos, el ahora ministro de Economía había posteado en redes sociales que la investigación sobre sus hermanos había sido una persecución montada por el kirchnerismo con complicidad de los periodistas. Esta vez hizo mutis por el foro.

No es un caso cualquiera: es una causa que investiga la violencia de la organización conducida por Jonathan Morel —ya elevado a juicio oral— que durante todo 2022 agitó consignas agresivas contra dirigentes peronistas y kirchneristas. El caudal principal de las agresiones se dirigió contra Cristina Fernández de Kirchner. Fue en ese contexto violento cuando, la noche del 1 de septiembre, una persona apareció en las inmediaciones del edificio que habitaba la entonces vicepresidenta e intentó asesinarla mientras ella saludaba a sus militantes. El asesino fallido fue Fernando André Sabag Montiel y junto a él estaba Brenda Uliarte, que se había acercado a algunas de las manifestaciones violentas. Ambos están presos.

Se investiga si las transferencias y los pagos en efectivo realizados desde los fideicomisos "Espacio Añelo" y "Santa Clara del Sur" —administrados por Caputo Hermanos— hacia Morel y allegados habían sido un mecanismo para financiar a la agrupación Revolución Federal. La coartada es que esas transferencias al joven carpintero de Boulogne, provincia de Buenos Aires, fueron para comprarle muebles de madera, pero también colchones y cortinas (que no producía) para equipar más de 40 departamentos en Neuquén. Era el trabajo más grande que jamás había hecho.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña remarcaron que "existen medidas probatorias pendientes de producción que podrían resultar conducentes para despejar las dudas planteadas por las querellas".

Uno de los apelantes de aquel fallo fue el abogado Marcos Aldazabal, representante de la querella de Cristina Fernández de Kirchner. Cuestionó cómo se habrían conocido Morel y Rosana Caputo. Así lo consignaron los jueces: "Le resultó llamativo que ella, que tiene otros contactos y proveedores, se vinculara con Morel para la realización de muebles específicos para un barrio cerrado. Recordó que él era un carpintero novato que tenía una carpintería en una zona que ella no frecuentaba y que, a pesar de haber tenido un problema con uno de los muebles que le compró, apostó por él y le encargó un trabajo mucho mayor, para el cual Morel no tenía capacidad productiva. Se trataba del equipamiento de un edificio completo en Añelo, provincia de Neuquén".

El fallo lleva la firma de tres jueces: el voto principal es de los camaristas Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, recientemente nombrados jueces titulares en ese tribunal de apelaciones durante la gestión de Juan Bautista Mahiques, en el gobierno de Milei. El tercer juez, que adhirió a lo resuelto por sus colegas, fue Mariano Llorens, nombrado durante el gobierno de Mauricio Macri y con llegada a miembros del actual gobierno. Su nombre, de hecho, es uno de los que le acercaron a Milei como posible candidato a integrar la Corte Suprema. Son varios los jueces de Comodoro Py que tiene expectativa de convertirse en cortesanos.

Esos vasos comunicantes son los que encendieron las alarmas en el mundo Caputo, donde a menudo creen estar recibiendo mensajes del sector que se referencia en la Secretaría General de la Presidencia que encabeza Karina Milei.

En los pasillos de Comodoro Py cuentan que hubo más de un proyecto para resolver el mismo caso y que finalmente se optó por aquel que concedía a las víctimas —entre las cuales también está Juan Grabois, representado por el abogado Nicolás Rechanik— el derecho a que se despejaran todas sus dudas.

En los pasillos de la Casa Rosada hay quienes aseguran que algunos miembros del Gobierno supieron del fallo bastante antes que Caputo e incluso que estuvieron al tanto de las discusiones previas. Por eso agitan la teoría de que al ministro lo están empujando. Y por eso él respondió que se queda "mientras el Presidente quiera".

No fue la única alarma de la semana. La otra se encendió cuando la Auditoría General de la Nación informó que "entre junio y agosto de 2024, el Banco Central envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió 115 lingotes bajo estándares de 'buena entrega'. Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de 'oro no asignado'".

El informe de la AGN, que terminó de desarmar las negativas del Gobierno a informar sobre el destino del oro, resaltó que no se acreditó "una evaluación integral de riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales" y que el "traslado se ejecutó sin un instructivo formalmente aprobado y sin acreditar la custodia de la póliza de seguro".

Todo esto pasará a ser analizado por la Justicia federal, que desde octubre tenía un caso semiabierto: el fiscal Gerardo Pollicita había pedido una serie de medidas previas que el juez Ariel Lijo ejecutó, pero que no tuvieron respuestas. Una de las entidades que no se avino a colaborar fue el Banco Central que encabeza Santiago Bausili, otrora socio de Caputo.