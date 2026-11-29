Practicar el silencio interior puede ayudarnos a reconocer emociones que estaban ocultas, observarlas y dejar de identificarnos con ellas.

No somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones.

Una forma de reconocer nuestra verdadera naturaleza es aprender a aquietar la mente.

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Para ello, es fundamental prestar atención al momento presente sin dejarnos arrastrar continuamente por los pensamientos.

Practicar el silencio interior puede ayudarnos a reconocer emociones que estaban ocultas, observarlas y dejar de identificarnos con ellas.

No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocerlo sin permitir que defina toda nuestra existencia.

No somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones.

Las experiencias dolorosas, los miedos y las preocupaciones pueden observarse sin convertirlos en nuestra identidad.

Cuando reconocemos un pensamiento como algo que aparece y desaparece, comenzamos a comprender que somos algo más que ese pensamiento.

En esta visión, cuanto menos nos identificamos con nuestros estados emocionales pasajeros, mayor libertad interior podemos experimentar.