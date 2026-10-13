Bombazo: Yanina Latorre se aleja de la TV y ya tiene reemplazo

La conductora anunció un decisión que la marginará de la televisión y confirmó quién será la reemplazante que quedará al frente de la conducción del ciclo.

La conductora Yanina Latorre sorprendió al anunciar que se aleja temporalmente de la televisión argentina y dejará la conducción de su reconocido programa de televisión en América TV. La noticia se conoció durante la anteúltima emisión del mismo, cuando confirmó que estará ausente durante algunos días.

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Antes de despedirse de su audiencia, Yanina Latorre reveló quién ocupará su lugar en el ciclo de espectáculos. La elegida es Sabrina Rojas , quien volverá a ponerse al frente del programa mientras la conductora permanezca fuera del país.

“Los dejo por unos días, me voy a Madrid. Va a estar Sabrina acá, reemplazándome” , anunció Latorre al cierre de SQP (Sálvese Quien Pueda) por América TV. Aunque confirmó su destino y reemplazante, no especificó cuánto tiempo permanecerá alejada de la pantalla.

La ausencia de Yanina Latorre se hará efectiva en la emisión de este martes, cuando Sabrina Rojas asuma la conducción del ciclo. La decisión no implica una salida definitiva de la televisión, sino una pausa temporal vinculada con un viaje a España.

El anuncio llegó después de una emisión particular de SQP, que salió grabada durante el feriado del lunes. Pese a que la conductora y sus panelistas estuvieron en el estudio, se presentaron informes repetidos, una situación que generó preguntas entre los televidentes.

Sabrina Rojas.

Los motivos detrás del alejamiento de Yanina Latorre de la TV

El principal motivo del alejamiento de Yanina Latorre es un viaje a Madrid, España, que podría estar relacionado con un nuevo desafío profesional. Según informó Pronto, la conductora se mostró entusiasmada por un paso importante en su carrera, aunque todavía no reveló detalles concretos.

Por el momento, Yanina Latorre no confirmó cuál es el proyecto que la llevará a Europa ni cuánto durará su estadía. La posibilidad de una nueva propuesta laboral fue mencionada como una hipótesis, pero no existe una confirmación pública sobre sus características.

Mientras tanto, Sabrina Rojas quedará al frente de SQP, una función que ya desempeñó en otras oportunidades. De esta manera, América TV garantizará la continuidad del programa durante la ausencia de su conductora habitual.

Por otra parte, Yanina Latorre también explicó por qué SQP no salió en vivo durante el feriado del 12 de octubre. Ante las consultas de sus seguidores, aclaró en Instagram que la modalidad de emisión fue determinada por las autoridades del canal.

“Hoy no fuimos en vivo con SQP por decisión del canal. Yo hubiera ido en vivo. Son decisiones que no dependen de mí”, expresó la conductora. Así, diferenció la decisión de América TV sobre la emisión grabada de su viaje a Madrid, que motivará su alejamiento temporal de la televisión.