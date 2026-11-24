La expanelista de LAM se cansó de los ataques de la conductora, reveló el verdadero origen de su enfrentamiento y lanzó fuertes acusaciones.

La guerra entre Yanina Latorre y Maite Peñoñori sigue dando de qué hablar. Esta vez, la periodista que decidió continuar su carrera en Miami se cansó de los ataques de su excompañera y decidió sacar los trapitos al sol, al revelar el verdadero origen de sus diferencias.

Gritos, insultos y acusaciones: una figura se enojó y abandonó en vivo un programa de América

Todo comenzó cuando Peñoñori lanzó un polémico comentario en medio de la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre. En pleno debate sobre las figuras que podrían pasar de América a Canal 9, la periodista no se guardó nada y chicaneó a Yanina al compararla con Susana Giménez.

Sus palabras llegaron a oídos de Latorre, quien no dudó en responder con munición pesada. En ese sentido, la conductora desmereció el trabajo de Maite al asegurar que tiene un “streaming matado ” y le dijo “resentida”.

Lejos de quedarse callada, la expanelista de LAM salió con los tapones de punta y la fulminó a través de su canal de YouTube: “La verdad que no entendí la mala leche y la saña de ella poniendo ‘ese streaming matado’. Hola, es mi canal de YouTube, no jodo a nadie, me va muy bien y estoy muy orgullosa. Es muy profesional como lo hago” .

Sumamente molesta por los calificativos que utilizó la conductora, Maite agregó: “ No me vengas a tratar de resentida justo a mí, que no te jodí, que no contesté. Me llamaron los portales, los canales”.

La pésima relación entre Yanina Latorre y Maite Peñoñori: el origen

Lo cierto es que el enfrentamiento tomó a muchos por sorpresa, ya que ambas habían sido compañeras de trabajo y, hasta donde se sabía, mantenían una relación cordial. Sin embargo, en medio de su descargo, Peñoñori decidió destapar la olla y reveló que las diferencias entre ellas venían de hace tiempo.

Maite Peñoñori y Yanina Latorre.

“Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto? Porque muchos no se acordaban, incluso colegas que me dijeron: ‘Por fin alguien se le anima’”, comenzó diciendo.

“Yanina es muy volátil, pero empezó porque ella se obsesionó con que yo era kirchnerista. Entonces, en la radio tiraba todo el tiempo: ‘Ay, me parece que Maite trabaja con Longobardi, pero es kirchnerista’. Yo decía que no me importaba, pero la gente se ensañaba”, recordó.

Según su relato, la tensión llegó a su punto máximo durante una emisión de LAM, cuando Ángel de Brito puso al aire un informe en el que se escuchaban declaraciones de Latorre en su contra.

Maite Peñoñori enojada con los dichos de Yanina Latorre “Es innecesario incentivar a eso siendo compañeras”. “No me sentí cómoda”. Mirá el programa en vivo acá https://t.co/718O59XAjPCc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/XdYiVzWKBu — América TV (@AmericaTV) February 15, 2024

“Un día yo estaba en LAM y me ponen un resumen del día y ponen un tape de Yanina dándome. Cuando volvemos al aire, Ángel me preguntó si le quería decir algo. Entonces, le dije que me parecía de mala compañera”, reveló.

“A mí no me interesa hacer política, pero eso no significa que yo sea kirchnerista. Ella se quedó muda, no me dijo nada ese día”, concluyó.