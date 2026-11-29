Gabriel Alabí desarrolló qule.ar después de una propuesta en redes. El sitio es gratuito, funciona desde el navegador y suma grupos temáticos para conversar sobre distintos intereses, más allá del contacto inmediato.

Las aplicaciones de citas prometieron acercar personas, pero para muchos usuarios la experiencia quedó cada vez más atada a funciones pagas y suscripciones. Frente a esa frustración, el programador jujeño Gabriel Alabí, de 33 años, creó qule.ar, una plataforma web gratuita para concretar encuentros y abrir espacios de conversación entre sus usuarios.

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El debate tomó mayor repercusión después de que BBC News publicara una entrevista al CEO de Grindr, George Arison, en la que defendió una suscripción prémium de 120 dólares mensuales. "Somos una sociedad capitalista", fue la frase que sintetizó su postura frente a las críticas por el costo del servicio.

En ese contexto, Gabriel publicó en X, desde su cuenta bajo el nombre Amanda Campo, una propuesta que mezclaba humor y tecnología: "Programar un Grindr con Claude se hace en un día y medio y tengo una VPS al pedo. Si me bancan, les armo uno y ven si c... gratis por ahí. Sugieran un nombre gracioso".

El CEO de Grindr justificó el costo de una suscripción prémium de u$s120: "Sociedad capitalista".

Lo que comenzó como una ocurrencia tuvo una respuesta inmediata de otros usuarios, que se sumaron a la propuesta y sugirieron distintas alternativas. La comunidad eligió qule.ar como nombre para el proyecto, que Alabí decidió llevar adelante y convertir en una plataforma real.

En conversación con C5N, Gabriel Alabí explicó que la iniciativa está orientada principalmente a hombres gays, aunque no es excluyente y también participan mujeres cis, personas trans, no binarias y bisexuales. La definió como una página web que puede guardarse como una app, pensada para concretar encuentros y abrir conversaciones entre usuarios.

Una noticia de BBC News en X sobre Grindr inspiró el tuit que dio origen a la plataforma argentina.

La propuesta no requiere descargarla desde una tienda de aplicaciones: se ingresa desde el navegador y puede guardarse en la pantalla del teléfono. Además de perfiles y contactos, incluye grupos temáticos para conversar sobre juegos, series, películas, BDSM y otros intereses, una función que amplía la experiencia más allá del encuentro.

Gabriel Alabí es el programador jujeño detrás de qule.ar, una plataforma gratuita para concretar citas. Gentileza Gabriel Alabí

El punto de partida fue una experiencia que Alabí conocía de primera mano. El desarrollador, que nació en Jujuy, vivió 11 años en Tucumán y reside en Buenos Aires desde hace tres, cuestionó las limitaciones que suman las aplicaciones tradicionales y el costo creciente de sus funciones pagas.

Qule.ar: las ventajas de una plataforma colaborativa y de código abierto

"Me motivó crearla la frustración que sufro y sufrimos varios por las apps tradicionales de encuentros que cada vez se vuelven más restrictivas a los usuarios para pagar los servicios premiums que a la vez se vuelven más caros. Y notar que era una frustración compartida que nos afectaba a todos", contó.

La diferencia no está solo en el precio. Alabí también eligió que el desarrollo fuera abierto: el código del sitio puede consultarse y otras personas pueden proponer mejoras. "Que sea de código abierto quiere decir que todo el código está disponible, excepto las llaves a la base de datos y los servicios que utiliza", explicó.

Grindr y otras apps de citas ofrecen costosas suscripciones para ampliar las opciones de uso. Web

"Entonces cualquiera puede venir y decir: 'Che, no me gusta este botón, con este cambio en el código queda mejor', y entre los que tenemos los permisos lo aprobamos o rechazamos", detalló. Para Alabí, esa participación no es un accesorio: permite que las ideas de quienes usan la plataforma también se conviertan en mejoras concretas.

"El software abierto es la base de toda la computación y funcionalidad del internet. Sin código abierto no tendríamos ni la mitad del desarrollo tecnológico que tenemos como sociedad", planteó. Para él, ese modelo permite que el proyecto no quede limitado a las decisiones de una sola persona, sino que pueda sumar aportes externos.

El particular sistema de qule.ar para proteger las fotos y evitar su difusión sin permiso

Alabí explicó que qule.ar no puede bloquear capturas de pantalla por ser una página web. "Estas fotos y videos se muestran con marcas de agua con el ID del usuario que la vio", detalló. Si una imagen se comparte sin permiso, la plataforma puede identificar desde qué cuenta se tomó la captura y suspenderla.

qule.ar nació como una alternativa gratuita a las aplicaciones tradicionales de citas. Gentileza Gabriel Alabí

El repositorio público del proyecto también indica que qule.ar está destinada exclusivamente a mayores de 18 años y que ofrece herramientas para bloquear y reportar perfiles que infrinjan los términos y condiciones. La moderación y las alertas automáticas forman parte de las medidas que la propia plataforma describe para proteger a quienes la usan.

Para Alabí, la comunidad no debe ser solo destinataria del servicio, sino parte de su construcción y de las decisiones que definirán su crecimiento. "Me parecía lógico construir este medio a través de él y es increíble cómo cada usuario trae soluciones e ideas muy ingeniosas que jamás se me hubiesen ocurrido", concluyó.