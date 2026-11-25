Fue compañera de Yanina Latorre y la acusó de hostigamiento: "No me vengas a tratar de resentida" El enfrentamiento entre dos exintegrantes de LAM sumó un capítulo inesperado tras una chicana. Agregar C5N en









La conductora volvió a quedar en el centro de la polémica tras el cruce con su excompañera.

Maite Peñoñori y Yanina Latorre volvieron a protagonizar un conflicto público de alto voltaje luego de que la periodista, radicada actualmente en Miami, grabara un video para responder con dureza a las últimas declaraciones de su excompañera en LAM. El roce volvió a encenderse en medio de los rumores sobre eventuales movimientos de figuras desde América hacia El Nueve, cuando Peñoñori deslizó una chicana comparando a Latorre con Susana Giménez y recibió una réplica tajante de la panelista y conductora.

Insistiendo en defender su trayectoria frente a los ataques mediáticos, la exangelita apuntó de lleno contra el tono de los cuestionamientos recibidos en su descargo audiovisual. "Es muy profesional como lo hago", sostuvo al comienzo de su mensaje, antes de lanzar una advertencia directa: "No me vengas a tratar de resentida justo a mí, que no te jodí, que no contesté".

Lejos de esquivar el trasfondo de este enfrentamiento que sorprendió a muchos por el pasado compartido en televisión, Peñoñori señaló que el malestar nació por una fijación política que atribuyó a su excompañera. "Yanina es muy volátil, pero empezó porque ella se obsesionó con que yo era kirchnerista", afirmó, al tiempo que recordó supuestos comentarios radiales en los que Latorre habría dicho: "Ay, me parece que Maite trabaja con Longobardi, pero es kirchnerista".

En ese mismo relato, la comunicadora describió el desgaste que le provocaron esas etiquetas en las redes sociales y aclaró su posición personal frente a la militancia partidaria. "Yo decía que no me importaba, pero la gente se ensañaba", confesó sobre el hostigamiento virtual que debió atravesar, mientras dejaba en claro su postura: "A mí no me interesa hacer política, pero eso no significa que yo sea kirchnerista".

Incluso trajo una jornada puntual en el ciclo de Ángel de Brito en la que el conflicto quedó expuesto frente a cámara tras ver un informe del día. "Un día yo estaba en LAM y me ponen un resumen del día y ponen un tape de Yanina dándome", contó, explicando que allí le reprochó su actitud como colega y remató: "Ella se quedó muda, no me dijo nada ese día".

La picante teoría de Yanina Latorre tras ver una foto de Martín Migueles y Mauro Icardi Una prenda de vestir volvió a colocar en el centro de la escena digital a Mauro Icardi y a Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, en medio de un clima cargado de tensión judicial entre ambos. Todo se disparó cuando el periodista Fede Flowers publicó en X un montaje con dos postales capturadas en distintos momentos en las que ambos lucen una remera blanca estampada con la frase "Be Different". Junto a las imágenes, el comunicador sembró dudas con su comentario: "¿Cualquier semejanza es pura coincidencia?", dando pie a una reacción inmediata de Yanina Latorre que le sumó un tono irónico a la secuencia: "¿Le usa la ropa?". El comentario sarcástico de la panelista se produjo pocos días después de que un fallo judicial, impulsado a solicitud de Icardi, dispusiera una restricción perimetral y de contacto contra Migueles. Dicha resolución se originó tras el áspero episodio ocurrido el 6 de noviembre en Nordelta y quedó establecida por un lapso de 45 días contados desde su notificación formal, lo que convirtió cualquier detalle vinculado a los protagonistas en motivo de debate público. Más allá de que no existen certezas ni pruebas que indiquen que se trata exactamente de la misma prenda o que uno haya heredado indumentaria del otro, la similitud visual encendió al instante. El posteo rápidamente acumuló respuestas de todo tipo, reflejando posturas divididas entre quienes tomaron el parecido como una burla y quienes restaron trascendencia a la coincidencia estética.