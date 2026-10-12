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Paula Trápani fue eliminada de MasterChef y reveló su indignación con el jurado: "Muy justos no fueron"

La periodista se convirtió en la segunda participante en abandonar la competencia de las cocinas y reconoció que se sintió “abandonada” durante una nueva gala de eliminación.

Paula Trápani fue la segundo participante en dejar Masterchef después de Pachu Peña.

Paula Trápani fue la segundo participante en dejar Masterchef después de Pachu Peña.

Telefe

Paula Trápani fue la segunda participante en abandonar MasterChef Celebrity y reveló cómo se sintió durante la segunda gala de eliminación. “Me sentí abandonada”, reconoció.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana.
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La periodista cuestionó la ayuda que recibió durante la preparación de su plato y consideró que el jurado, conformado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui, no fueron del todo justo con ella.

Tras quedar afuera del reality, tuvo un mano a mano con Yanina Latorre en En boca de todos, el ciclo de Telefe Streams y contó cómo vivió su última gala. “Muy justos no fueron”, sostuvo y explicó: “En todo lo de hoy, me sentí abandonada. Siento que los jurados fueron a las distintas islas o posiciones y con varios estuvieron un rato largo”.

Intentando justificar la actitud del jurado, la comunicadora indicó: “Yo creo que ellos pensaban que yo cocinaba mejor, quizá porque tengo hijos. Que no necesitaba tanta ayuda”. Por otra parte, cuando Latorre le preguntó si existían preferencias dentro del certamen, Paula fue contundente al señalar que “preferencias todos deben tener” y agregó: “La objetividad no existe”.

De igual modo, aclaró que no podía afirmar que la falta de ayuda hubiera sido “a propósito, pero me abandonaron. Me sentí abandonada”, insistió. Finalmente, reconoció que le quedaron cosas por decir antes de despedirse de la competencia: “Siempre uno se queda con un poquito de ganas de haber dicho algo más”.

Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

En la primera gala de eliminación, Pachu Peña fue quien quedó fuera de juego como el primer expulsado de MasterChef. La preparación presentada por el popular humorista acumuló varias observaciones negativas por parte del estrado, pero una insólita irregularidad sepultó de manera definitiva su continuidad en la cocina más famosa del país.

Al realizar el corte sobre la milanesa bautizada como “Mila Clown”, los profesionales detectaron un trozo de papel film incrustado directamente en los ingredientes. Apenas el tribunal gastronómico descubrió el elemento extraño e indagó al aire sobre su procedencia, el rosarino ensayó una excusa en pleno vivo para salir del tenso momento: “Puede ser que entre tanto martilleo haya quedado un pedazo de papel film que se haya adherido”, argumentó sobre el imprevisto.

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