Tras el acto en San Fernando, el líder del Frente Renovador llamó a fortalecer la unidad y advirtió sobre las maniobras del Gobierno para dividir al peronismo. Además, reclamó conformar un frente amplio con otros sectores.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó a fortalecer la unidad del peronismo durante un acto realizado en San Fernando para avanzar con la construcción de un frente anti-Milei , de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El exministro de Economía exigió deponer actitudes egoístas frente a la crisis social y nombró a tres posibles candidatos .

El peronismo se reunió en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional anti-Milei

El referente analizó la agenda oficial sobre el sistema electoral y alertó sobre las verdaderas intenciones que se esconden detrás de proyecto de reforma que impulsa el oficialismo. "Creo que el deseo de aquellos que quieren defender al Gobierno es tratar de que la suspensión de las PASO sea una herramienta que fracture al peronismo ", aseguró.

Ante ese escenario, el exfuncionario reclamó madurez a la dirigencia del peronismo para resolver los conflictos actuales. "La obligación que tenemos con millones de argentinos que tienen una lista de problemas que ustedes reflejan todos los días en la pantalla son suficiente argumento para que no prime la mezquindad, ni el egoísmo, ni la vanidad" , expresó.

En cuanto al futuro de las urnas, Massa destacó a tres figuras partícipes del encuentro. "Hay que trabajar por la unidad y para que los más preparados ocupen los lugares. Hoy acá había tres candidatos a presidente: Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Natalia de la Sota" , enumeró.

Al escuchar la consulta del periodista Lautaro Maislin sobre su propia inclusión en la carrera por el Poder Ejecutivo, Massa tomó distancia. "Yo creo que hoy me toca mas la responsabilidad de ayudar a otros y en todo caso que después, llegado el momento, se decida” , aclaró.

En su discurso, el dirigente fijó las reglas para la convivencia interna del espacio. "Siempre hay que privilegiar la unidad y no pretendiendo llevarse al otro por delante. Tratando de abrazar, de unir y, además, de sumar", enfatizó.

Asimismo, el exintendente de Tigre remarcó la necesidad de buscar alianzas más allá del justicialismo. "No alcanza solo con el peronismo. Hay que ir a buscar a sectores del radicalismo, a sectores independientes de la producción y del campo, que tengan ganas de construir un proyecto diferente de país", puntualizó.

Sergio Massa relativizó los faltazos y exigió absoluta responsabilidad a toda la dirigencia

El llamado al diálogo y a la conformación de un frente de mayor alcance culminó con una advertencia hacia sus propios compañeros. "La responsabilidad que tenemos frente a la sociedad es más grande que la vanidad de cualquier dirigente", sentenció de manera categórica.

Finalmente, Massa debió responder sobre la notoria ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de todo su sector político en el evento de San Fernando. Fiel a su estilo conciliador, el líder del Frente Renovador minimizó el hecho con una frase tajante: "Estaban todos invitados, eh. Todos".