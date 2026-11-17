En medio de la tensión con Reino Unido, el Gobierno rechazó la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas A través de un comunicado de Cancillería, el Ejecutivo calificó el viaje de la integrante de la Casa Real británica como una "provocación" en medio del avance unilateral en la explotación ilegal de hidrocarburos y exigió retomar el diálogo diplomático. Por Agregar C5N en









Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

El Gobierno expresó este martes su enérgico rechazo al despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. A través de un comunicado difundido por Cancillería, la administración nacional subrayó que estas acciones se ejecutan "en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Según el documento del Palacio San Martín, la presencia de la representante de la corona británica en los archipiélagos disputados carece de validez jurídica. Buenos Aires remarcó que dichas actividades oficiales vulneran los derechos soberanos del país en el Atlántico Sur.

Asimismo, el Ejecutivo advirtió que "dicha visita oficial constituye una provocación" en el actual escenario diplomático. El reproche oficial surge frente al avance de las autoridades británicas sobre los recursos naturales de la zona marítima austral.

Cancillería denunció la explotación petrolera unilateral y exigió retomar el diálogo En ese sentido, el texto oficial denunció que Londres avanza en la "explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas". Esta maniobra comercial profundiza la controversia bilateral y viola las resoluciones internacionales vigentes.

Frente a ese escenario, el comunicado recordó que la situación "ha llevado a Argentina a iniciar un arbitraje ante la CONVEMAR y pedir medidas provisionales de urgencia al TIDM", en defensa de sus derechos soberanos sobre la plataforma marítima.

Por otra parte, "la República Argentina llama una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización", puntualizó la cartera. Finalmente, el documento exigió resolver el diferendo histórico: "Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina".