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Graves problemas con Mauro Icardi: evalúan detenerlo tras las declaraciones de su hija con Wanda Nara

Yanina Latorre dio más detalles de lo que fue la declaración de la niña y publicó la denuncia. El exdelantero de Inter recibió una perimetral de 45 días.

La Justicia determinó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Icardi a su hija mayor.

La Justicia determinó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Icardi a su hija mayor.

Es escándalo que salpica a Mauro Icardi parece no tener fin. Es que, en las últimas horas, Yanina Latorre dio más detalles de lo que fue la denuncia de Wanda Nara al futbolista y explicó que la Justicia evalúa detenerlo.

¡Tremendo! Yanina Latorre reveló el estando en el que Wanda Nara encontró a su hija Francesca Icardi.
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Todo se dio luego que la conductora de MasterChef recibiera un llamado de su hija mayor mientras estaba grabando y denunció al ex Galatasaray, por presuntamente haber golpeado y encerrado a la pequeña de 11 años. De acuerdo con los chats difundidos, la niña le habría pedido ayuda al novio de su madre, Martín Migueles a través de WhatsApp con un desesperado mensaje: “Papá me pegó. Tengo miedo”.

“Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos. Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía”, detallaron en LAM sobre lo sucedido durante la noche del viernes. Ante ese contexto, La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una medida cautelar contra rosarino: le prohíben al futbolista acercarse de 100 metros a su hija Francesca por el término de 45 días.

En las últimas horas, Yanina Latorre no solo dio más precisiones de cómo encontraron a la hija mayor de la expareja, sino que también reveló que, después que la chica declarara en Cámara Gesell, la Justicia evalúa una determinante decisión contra al exdelantero de Paris Saint German. “Mi fuente: Están evaluando detener a Icardi por la declaración de la menor”, escribió sobre la información que le fueron propinando.

Al mismo tiempo, la comunicadora indicó que, en la misma denuncia, Nara aseguró que no tiene contacto con la hija menor que quedó con el padre. “Todo es de locos”, agregó.

La intervención de una ambulancia en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Uno de los datos más preocupantes que trascendió fue la presunta intervención de una ambulancia y el traslado a un centro médico. "Sí sabemos que, antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital para revisar a un personaje", aseguró el Pepe Ochoa en LAM, quien deslizó que podría tratarse de Wanda Nara, aunque no pudo confirmarlo.

Además, el panelista dio a conocer detalles del supuesto parte policial: "El parte policial dice 'lesiones'. Entrevistaron a Wanda y Mauro. El señor Icardi se niega a ser entrevistado. Wanda se traslada a la Fiscalía. Hubo una intervención de la UFI por lesiones".

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