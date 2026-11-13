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Wanda Nara rompió el silencio tras el escandaloso video con La China Suárez y lanzó una fuerte acusación: "Editaste"

La empresaria reaccionó a la filtración de las imágenes en las que insulta y amenaza a la actriz. Aseguró que la grabación está incompleta y reveló qué habría provocado su furia.

Wanda Nara le respondió a la China Suárez y le dedicó una terrible acusación.

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En el material difundido por Angie Balbiani durante el ciclo de espectáculos Puro Show, se puede escuchar a Wanda completamente desbordadamientras lanza una serie de insultos contra la actriz, quien decidió registrar el enfrentamiento con su propio celular. "Sos una negra de mierda que está acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá", se escucha decir a la empresaria.

La tensión entre ambas escaló todavía más cuando Wanda lanzó una fuerte amenaza: "Te voy a matar. Te mato yo a palos". Lejos de quedarse callada, la China le respondió: "¿A quién vas a matar a palos?", mientras continuaba grabando la situación entre risas.

Finalmente, sobre el final del video, la conductora continuó con las descalificaciones: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

Wanda Nara rompió el silencio tras la filtración del escandaloso video con la China Suárez

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en generar repercusión y, a los pocos minutos de su difusión, la propia Wanda Nara salió a dar su versión de lo ocurrido.

A través de una historia de Instagram, con letras blancas sobre un fondo negro, la empresaria publicó un contundente mensaje en el que cuestionó el material difundido: "Faltan frases, editaste, dije más cosas… Me tocaron mis hijos, no respondí de mí".

Wanda Nara v&iacute;a Instagram.

Wanda Nara vía Instagram.

Con estas palabras, la conductora puso en duda que la grabación mostrara la totalidad del enfrentamiento y sugirió que algunas partes de la discusión habrían quedado fuera del video que salió a la luz. Además, Nara dejó entrever que su violenta reacción contra la actriz estuvo vinculada con una situación que involucró a sus hijas, aunque no brindó mayores detalles sobre lo sucedido esa tarde del pasado viernes.

De esta manera, el Wandagate volvió a quedar en el centro de la polémica y sumó un nuevo capítulo al escándalo que mantiene Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez.

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