No hay vuelta atrás: Tini Stoessel tomó la decisión final sobre sus propiedades

La conductora Yanina Latorre contó cómo quedó el acuerdo con Alejandro Stoessel y reveló cómo será el arreglo de su patrimonio y con qué se quedó la cantante.

La conductora Yanina Latorre reveló cuál fue la oferta final que la cantante Tini Stoessel le hizo a su padre Alejandro Stoessel en medio de la disputa sobre el patrimonio. Luego de meses de pelea, el empresario debe decidir si aceptar o no, pero la artista plantó bandera.

“ Tini se quedaría con su casa de San Isidro, la nueva de ella y todas las demás propiedades lo deja todo, renuncia a todo . Ella se queda con el dinero en efectivo que sería un 70 por ciento”, indicó.

Fue entonces que explicó que no hay nada certero, pero existen avances: “No hay acuerdo firmado, pero todavía hay cosas que no se terminan de arreglar. Hay un borrador que Tini le ofrece al padre, que es un 70 para ella y un 30 para él. No son los números exactos, pero es un acercamiento ”.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace dudar al padre para no firmar? “Él pone como condición de firmar el acuerdo que se deslinda de cualquier acuerdo posterior y asegurarse de que no haya reclamos. Eso no se lo pueden afirmar porque hay varias irregularidades”, detalló Yanina en SQP.

“Estamos hablando de sociedades, de contratos, de publicidades. Hay muchas sociedades a nombre de Alejandro Stoessel”, concluyó. Todavía no hay papeles firmados, pero la cantante se plantó.

Llamativo: la fuerte decisión que tomó Fran Stoessel en medio de la pelea familiar de Tini

El hermano de la cantante Tini Stoessel, Fran Stoessel, habría decidido ponerse del lado de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en medio del conflicto familiar que atraviesa intèrprete de la Triple T. La determinación habría profundizado el distanciamiento entre los hermanos, según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa de streaming.

De acuerdo con lo expresado por el comunicador, una fuente cercana a la artista le aseguró que “la relación de Tini con Fran está completamente quebrada”. Además, describió el deterioro del vínculo con una contundente frase: “Lo que antes era tenso, ahora es nulo”.

El enfrentamiento estaría vinculado con diferencias económicas y gastos familiares que trascendieron públicamente. Según Etchegoyen en Nuevo Día, a Fran le habría molestado la reacción de su hermana frente a esas revelaciones, lo que habría agravado las tensiones entre ambos.