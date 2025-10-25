Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs" La panelista de LAM opinó sobre el llanto de la cantante por la cancelación de su primer show en Tecnópolis debido lluvia y aprovechó para deslizar un recuerdo.







Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel. Redes sociales

La cancelación del show de Tini Stoessel en Tecnópolis por cuestiones climáticas llevó a que la artista publique un video en el que llora y pide perdón. Fue entonces que Yanina Latorre cuestionó sus lágrimas y fue criticada, por lo que trajo un recuerdo doloroso para las fans: “No se olviden de Cami Homs”.

Sucede que Stoessel tuvo que cancelar el primer recital de Futttura, el cual estaba planeado para el viernes 24 de octubre, pero como estaba pronosticado un temporal, se suspendió. En el video, la cantante llora y asegura que está muy triste, pero que es una decisión que los excede.

Tini Stoessel show suspendido Capturas Instagram

Ante esto, Yanina la criticó sorpresivamente, ya que ella siempre tuvo un gran vínculo con la madre de Tini, Mariana Muzlera. Solían ir de vacaciones y compartir salidas, sin embargo, el vínculo parece haber terminado, ya que la conductora de SQP se animó a atacar a la cantante.

Pero se quiso defender con un viejo recuerdo: “Me están insultando todas las fans porque no la defendí y dije que no tenía que llorar. Tiene que bancar la crítica. A todas las bolu… que me están criticando, no se olviden que en el caso Cami Homs me inmolé por Tini y la defendí como nadie. Así que no me parece que porque yo opine que no tiene que llorar me puteen como me putean”.