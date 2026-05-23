La cantante se mostró públicamente y se refirió a su pelea con su colega y examiga. Además, aprovechó para desmentir rumores de ruptura con Duki.

El escándalo entre Emila Mernes, Tini Stoessel y María Becerra fue uno de los temas principales de la agenda y se retomó porque la entrerriana decidió referirse por primera vez todo lo ocurrido y contestó que tuvo una charla que nadie sabe.

Primero, aprovechó para desmentir su pelea: “La verdad es que con Duki todo bien, como siempre. Lo mismo con lo otro, no tengo nada para decir”. Y apuntó contra todas las versiones que circularon en las últimas semanas: “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”.

En cuanto le preguntaron por Tini, cambió la cara y le consultaron si habló con ella: “Sí… O sea, no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar…”.

Si bien, no se conoce el motivo de la pelea real, se sabe que tuvo que ver con algo delicado. Por eso, Tini habló en su último show porque se quería sentir escuchada. La cantante cuestionó con dureza la falta de libertad con la que conviven las mujeres cotidianamente al preguntar cuándo va a ser el día que puedan salir tranquilas a caminar por la calle y cuándo cambiarán las cosas.

Finalmente, la intérprete renovó su pedido a las víctimas para que dejen de lado el temor y concluyó de manera contundente: “No tengan miedo de hablar, de denunciar, no tengan miedo y espero que seamos más escuchadas”.

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: "Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas"

En el marco de su gira Futttura por el interior del país, Tini Stoessel se presentó en Salta donde sorprendió a sus fanáticos al tomarse unos minutos para dejar un fuerte y estremecedor mensaje sobre el acoso que suelen sufrir las mujeres.

La artista argentina desplegó un gran show como lo viene haciendo, y en las más de dos horas de su presentación bajo una intensa lluvia hizo una breve pausa para hablarle directamente a sus seguidoras. El momento se viralizó luego que una de las presentes las filmara y lo publicara en las redes donde se la puede ver a la ex – Violetta totalmente impactada, nerviosa y quebrada al enviar el mensaje que quería dar.

Esta no es la primera vez que la también actriz se toma un tramo de su presentación para hablarle a su público. La anterior vez fue en Tucumán durante la polémica que la vinculó junto a María Becerra en la pelea y ruptura de una amistad con Emilia Mernes. En aquella oportunidad pidió ponerle fin al tema y expresó que “es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, no tiene que ver con la depresión”.