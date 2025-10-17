Tini Stoessel volvió a ser tendencia luego de mostrarse con una imagen completamente renovada. La cantante, que se prepara para una nueva etapa musical, sorprendió a sus seguidores con un look distinto al habitual, dejando atrás su característico castaño para lucir un rubio claro con matices dorados y fríos. La transformación, compartida por su peluquero Zacarías Guedes, marcó un antes y un después en su estilo y encendió la expectativa por su regreso al escenario.

El pelo lacio y prolijamente peinado enmarca su rostro con un brillo natural que resalta su nueva faceta artística . Este cambio coincide con la cuenta regresiva para “Futttura”, el espectáculo que promete inaugurar una etapa más madura y experimental en su carrera. A tono con la renovación estética, Tini eligió un outfit simple pero elegante, usando una remera entallada en tonos tierra y mostaza, de textura acanalada, que aportó calidez y frescura al conjunto.

El maquillaje siguió la línea minimalista, con una piel luminosa, cejas definidas y sombras suaves en tonos neutros que realzaron su mirada. En los labios, optó por un nude brillante, mientras que sus uñas en punta, esmaltadas en blanco perlado, completaron la apuesta natural. Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

El reciente lanzamiento de Tini Stoessel, “Una noche más” , generó una ola de comentarios no solo por su sonido pop, sino también por las referencias que muchos fans interpretaron como mensajes dirigidos a Rodrigo De Paul. El videoclip, cargado de simbolismos y guiños visuales, reavivó la curiosidad sobre la historia que une a la artista con el futbolista.

Entre las escenas más comentadas, destaca una en la que Tini aparece con el pelo corto y oscuro, luciendo un top negro en un ambiente nocturno. Los seguidores rápidamente asociaron ese look con el que llevó en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, el mismo evento donde, según rumores, habría coincidido nuevamente con De Paul luego de su separación. Aunque no hay confirmación oficial, los paralelismos entre el video y aquel episodio fueron suficientes para alimentar las teorías románticas en redes sociales.

Tini Redes sociales

En la trama del video, se recrea una secuencia de fiesta en la que la cantante comparte momentos de tensión y reconciliación con un coprotagonista. Para muchos, se trata de una recreación simbólica del reencuentro con el futbolista. Incluso algunas cuentas de fans remarcaron coincidencias temporales entre la canción, el casamiento y los rumores de un acercamiento, recordando que por entonces también se vinculaba a Tini con la cantante Young Miko.

El análisis del fandom también encuentra conexión con su videoclip anterior, “El Cielo”. En ese trabajo, la historia finalizaba con Tini sola mirando al cielo, mientras que en “Una Noche Más”, el desenlace muestra a la artista acompañada, sugiriendo una continuidad narrativa que pasa del cierre de una etapa al renacer de otra. A través de estas señales, Tini construye un relato visual que se vincula con su vida personal y su arte.