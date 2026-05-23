La combinación generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron el contraste entre la rutina fitness de la artista y los gustos más relajados después del recital.

Se filtraron los pedidos de Tini Stoessel para su camarín en Salta.

Se filtraron los pedidos de Tini Stoessel para su camarín en Salta: la presencia de la cantante no solo revolucionó al público que asistió a su show, sino que también despertó curiosidad por la lista que realizó para su estadía. ¿Qué pidió?

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En las últimas horas, se filtró la lista de exigencias de la artista y sorprendió por combinar hábitos saludables con costumbres bien argentinas.

Durante el concierto, Stoessel también protagonizó un momento emotivo al hablar sobre la violencia y el miedo que muchas mujeres sienten en la vida cotidiana. La cantante hizo una pausa en el show para reflexionar frente al público sobre la importancia de cuidarse entre amigas y avisar al llegar a casa, un mensaje que fue ampliamente compartido en redes sociales tras el recital en Salta.

Qué pidió Stoessel para su camarín en Salta

Según trascendió desde parte de la producción local, la cantante solicitó distintos alimentos y bebidas para mantenerse cómoda antes y después del recital.

Entre los pedidos vinculados al cuidado personal y la preparación física aparecieron:

frutas variadas

jengibre, miel y limón

frutos secos y cereales

yogur griego, excluyendo yogur tradicional

El objetivo habría sido cuidar la voz y sostener la energía necesaria para un show de alta exigencia física y coreográfica. Más allá de la alimentación saludable, lo que más llamó la atención fue el menú elegido para el post-show. Lejos de opciones extravagantes, el camarín incluyó bebidas muy asociadas a reuniones y previas argentinas.

Entre los pedidos se destacaron: