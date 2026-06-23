Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleando por la cuota de alimentos: "No paga nada, cero" El futbolista y la conductora volvieron a encontrarse ante la Justica para que el futbolsita cumpla con la oblgación de alimentos para sus dos hijas. Agregar C5N en









La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos. Redes sociales

La disputa legal por la obligación alimentaria de Mauro Icardi con Wanda Nara sigue en pie. Este martes, ambas partes volvieron a ir a la Justicia para llegar a un acuerdo pero no lo lograron: "No paga nada, cero".

La abogada de la conductora de Telefe, Ana Rosenfeld, fue quien salió a ventilar los pormenores de la reunión en la Cámara de Apelaciones, luego de que las representantes legales del delantero del Galatasaray no ofrecieran ninguna cancelación parcial o total.

La letrada y amiga de la empresaria fue contundente: "Les puedo decir que no hubo acuerdo. Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague".

Rosenfeld habló a la salida del Tribunal y declaró: "Les puedo decir que no hubo acuerdo. Yo soy pro pago de la cuota alimentaria. No puedo admitir que una persona solvente no pague".