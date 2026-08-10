Las ventas de materiales para la construcción cayeron un 6,5% en julio Los despachos al mercado interno también registraron un descenso mensual del 0,8%. El sector acumula una baja del 0,6% en los primeros siete meses de este año. Por Agregar C5N en









Las compañías del sector pronostican un cambio de tendencia para el corto plazo.

Las empresas fabricantes de insumos para la construcción reportaron en julio una contracción interanual del 6,5% en sus ventas al mercado interno a causa de factores transitorios. El volumen de mercadería despachada anotó asimismo una caída del 0,8% en comparación con las cifras de junio, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Durante el período comprendido entre enero y julio, el sector productivo acumuló un descenso del 0,6% frente al mismo lapso del año pasado. Los datos, que corresponden al Índice Construya que elaboran empresas del sector, reflejan que la actividad se mantiene en niveles estables pero levemente por debajo de los registros históricos inmediatos.

Desde la entidad explicaron al respecto que "en julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año".

Los empresarios proyectan una recuperación de las ventas Las compañías del sector emitieron un comunicado oficial para manifestar su postura sobre un inminente cambio de tendencia para el corto plazo.

"En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación", afirmaron los representantes.