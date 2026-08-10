10 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Las ventas de materiales para la construcción cayeron un 6,5% en julio

Los despachos al mercado interno también registraron un descenso mensual del 0,8%. El sector acumula una baja del 0,6% en los primeros siete meses de este año.

Por
Las compañías del sector pronostican un cambio de tendencia para el corto plazo.

Las compañías del sector pronostican un cambio de tendencia para el corto plazo.

Las empresas fabricantes de insumos para la construcción reportaron en julio una contracción interanual del 6,5% en sus ventas al mercado interno a causa de factores transitorios. El volumen de mercadería despachada anotó asimismo una caída del 0,8% en comparación con las cifras de junio, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El dólar oficial comenzó agosto con una ligera alza.
Te puede interesar:

El dólar arrancó la semana al alza y cerró a $1.520 en el Banco Nación

Durante el período comprendido entre enero y julio, el sector productivo acumuló un descenso del 0,6% frente al mismo lapso del año pasado. Los datos, que corresponden al Índice Construya que elaboran empresas del sector, reflejan que la actividad se mantiene en niveles estables pero levemente por debajo de los registros históricos inmediatos.

Desde la entidad explicaron al respecto que "en julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año".

Los empresarios proyectan una recuperación de las ventas

Las compañías del sector emitieron un comunicado oficial para manifestar su postura sobre un inminente cambio de tendencia para el corto plazo.

"En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación", afirmaron los representantes.

El mercado vinculó esta eventual reactivación a una estabilidad de la economía general y a una reducción en las tasas de interés de los créditos para facilitar el acceso al financiamiento.

Noticias relacionadas

play

Empresas en crisis: cerró otra fábrica textil en Pacheco y dejó a 120 trabajadores en la calle

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, AUE y AUH; Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de agosto

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Empresarios cuestionaron al Gobierno por la reglamentación de la reforma laboral y pidieron "coherencia"

Conocé cuales son los grupos de ANSES que recibirán el bono extra de $70.000 en agosto.

Confirmado: estos tres grupos de ANSES continúan recibiendo el bono extra de $70.000 en agosto 2026

Las ventas de las pymes cayeron 3,8% en julio y el consumo un 2,7% en los primeros siete meses del año

Las ventas de las pymes cayeron 3,8% en julio y el consumo un 2,7% en los primeros siete meses del año

¿Cuánto rinde un plazo fijo en agosto de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.200.000 pesos a 30 días en agosto 2026

Rating Cero

La actriz anunció la llegada de su hijo durante el programa.

Video: así anunció Cande Molfese su embarazo al aire en Perros de la Calle

El episodio involucra a figuras conocidas del ambiente.

Explosivo: Yanina Latorre confesó que le robó la caja fuerte a un famoso y se justificó

Palleiro y Barón se conocieron por Instagram en el verano de 2021. 

El emotivo mensaje de Jimena Barón: "Dios quiera que..."

Las actrices de Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen.

House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4

El elenco de La Casa del Dragon.

Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

La hija del exfutbolista encendió la casa con una fuerte discusión.

Estalló la casa de Gran Hermano por la fuerte amenaza de Charlotte Caniggia

últimas noticias

El dólar oficial comenzó agosto con una ligera alza.

El dólar arrancó la semana al alza y cerró a $1.520 en el Banco Nación

Hace 31 minutos
Fernando Javier Cappi era experto en kitesurf y un referente de esa disciplina. 

Accidente fatal: murió el instructor Fernando Cappi cuando practicaba una maniobra de kitesurf

Hace 41 minutos
Rocío Magalí González y Renzo Eduardo Chidichimo.

Femicidio en Saladillo: un jurado popular declaró culpable al asesino de Rocío Magalí González

Hace 42 minutos
Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza.

Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para que senadoras embarazadas puedan votar de forma remota

Hace 1 hora
El canciller Pablo Quirno.

El Gobierno ofreció asistencia a Colombia tras el terremoto: "Hasta el momento no hay víctimas argentinas"

Hace 1 hora