Más del 70% de los argentinos desaprueban los ataques de Javier Milei a Lula da Silva

La mayoría de los encuestados consideró "importante" a "Brasil y su economía para la economía argentina", según un informe privado. Qué fue lo último que dijo el Presidente sobre su par brasileño.

El 70,5% de los argentinos desaprueba los ataques que el presidente Javier Milei realizó a su par brasileño, Lula da Silva , en el marco de la campaña por las elecciones presidenciales del país vecino y el 88,9% de las personas encuestadas consideró " importante " a "Brasil y su economía para la economía argentina".

Los datos se desprenden del informe express que realizó la consultora Zuban Córdoba a partir de encuestar a 1.200 personas mayores de 16 años entre el 8 y el 10 de agosto de forma online. El nivel de confianza es de 95%, con un margen de error de casi 3%.

El 20% aprueba las agresiones de Milei al mandatario brasileño y el 9,5% "no sabe", mientras que el 10,5% definió como " no importante " la relación comercial con el país vecino y el 0,6% "no sabe".

El canciller brasileño, Mauro Vieira , pidió este domingo que Argentina frene las críticas contra el jefe de Estado carioca y otras instituciones de su país para avanzar en la recomposición del vínculo. “Se necesita un gesto: el de parar las agresiones” , afirmó Vieira en declaraciones a Clarín, al remarcar que la relación entre Brasil y Argentina mantiene una importancia estratégica pese al deterioro registrado durante los últimos meses.

Milei redobló sus críticas contra su par de Brasil al compartir una publicación en X donde lo tildó de "delincuente". El gesto profundizó la tensión con el mandatario del país vecino , que dañaron el vínculo diplomático con la Argentina.

El congresista estadounidense Carlos Giménez, afín al presidente Donald Trump, cargó contra Lula por sus dichos contra un funcionario del país norteamericano. "El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brasil hacia nuestro Secretario de Estado, Marco Rubio, proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista", aseveró. El posteo fue difundido por el mandatario.

El detonante del conflicto entre Milei y Lula ocurrió durante la visita del mandatario argentino a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En ese ámbito, el jefe de Estado argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de atacar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien denominó "basura calva".

El Gobierno brasileño interpretó estas expresiones como una directa intromisión en sus asuntos internos, exacerbada por ocurrir en territorio propio. A esta postura se sumó la molestia por la defensa pública de Milei hacia Jair Bolsonaro, a quien catalogó como un "amigo injustamente encarcelado", a pesar de la condena de más de 27 años de prisión contra el exmandatario por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.