Enfurecido: Juanicar rompió el silencio tras su sorpresiva salida de Gran Hermano

El actor tuvo que irse del juego por pedido de su familia y abandonó la casa de un momento para otro. “Estoy un poco aturdido”, admitió.

La salida de Juan Ignacio Caruso de Gran Hermano Generación Dorada fue un golpe para sus compañeros y para el reality. Sucede que su familia se comunicó con la producción y le solicitó su salida porque su madre había atravesado un problema de salud. Finalmente, habló y contó todo lo que pasó.

Todo ocurrió el jueves 6 de agosto por la tarde. La producción se comunicó con el jugador a través del confesionario y le comentaron sobre la situación que estaba pasando. Le pidieron que no se preocupe, pero le indicaron que su familia lo necesitaba.

Juanicar abandonó el juego y se llamó a silencio hasta ayer que contó todo: "Estoy un poco aturdido, estuve con mi mamá toda la noche. Lo más importante es que mi mamá está bien, está haciendo reposo, desconectada de todo, le pidieron que suelte el celular y la comunicación con lo que sea, porque llegó un punto en que fue acumulando cosas esta semana y colapsó completamente, tuvieron que llevarla a la clínica, tuvieron que hacerle estudios”.

“Ella tuvo momentos en la vida que le pasaron situaciones así, un preinfarto. Yo dije desde un principio antes de entrar, no sabía cómo iba a ser todo esto, en relación a mi familia porque yo nunca expuse a mi familia en mi vida, menos en un reality ”, sumó en Cortá por Lozano.

Y dejó en claro: “Si pasaba algo con mi familia que me necesitaran, yo iba a salir si o si, ellos lo sabían, que priorizo siempre a mi familia. Siempre lo digo, mi familia esta primero antes que todo, que mi vida, mi carrera, el juego o lo que sea. Así que me parece que hice lo correcto, estoy acompañando a mi mamá y lo voy a seguir haciendo, digan lo que digan”.

Por último, se refirió a las críticas que recibió su mamá: “Porque no sé hasta qué punto podría haber llegado su colapso. Tengo entendido que recibió muchísimo hate, que le afectó, ella es muy emocional igual que yo, y la llevó a un punto en que colapsó completamente. La verdad que a mí no me hubiera gustado saber que llegué a lo más lejos que pudiera, sabiendo que mi mamá… Yo estoy acostumbrado antes de entrar al programa a recibir comentarios, al hate y demás, pero mi mamá nunca se había expuesto a esto y por culpa mía, porque yo entré a un lugar y expuse eso”.

Florencia de la V apuntó contra Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano: "Canallesco"

Gran Hermano vivió una de las noches más polémicas de la temporada luego de que Juanicar decidiera abandonar voluntariamente el reality tras enterarse que Roxana, su mamá, estaba internada en el hospital. La salida estuvo envuelta en un escándalo, y quien habló al respecto fue Florencia de la V.

Todo empezó cuando El Big llamó al participante al confesionario para comunicarle la situación familiar. Tras escuchar que su mamá estaba internada debido a un pre-infarto, el participante, entre lágrimas, manifestó su deseo de dejar la casa para estar cerca de ella. "Me voy con mi mamá", expresó para, minutos después, despedirse de sus compañeros y del juego.

Si bien la información sobre la internación de Roxana estaba confirmada por varios periodistas, los panelistas de Gran Hermano desconfiaron de la veracidad de la información y señalaron que podría tratarse de una jugada de la familia para que el participante no pierda por votos en la gala de eliminación del próximo lunes.

Tras la salida del actor, el foco se puso rápidamente en la conducción de Santiago del Moro, que fue cuestionada por numerosos usuarios en las redes sociales. Entre ellos, quien se pronunció al respecto y con una crítica dura fue Florencia de la V.