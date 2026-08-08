Desde Mirtha Legrand hasta Ricardo Montaner: las celebridades que despidieron a Jorge Messi

La noticia del fallecimiento del papá de Leo despertó miles de mensajes de apoyo para el astro argentino y su familia. En ese sentido, varias personalidades se expresaron públicamente para despedirlo y enviar sus condolencias.

La muerte de Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años luego de atravesar una larga enfermedad, generó conmoción y despertó miles de mensajes de apoyo desde distintas partes del mundo para Lionel Messi y su familia, incluidas celebridades de distintos ámbitos.

En este sentido, varias personalidades se expresaron desde sus redes sociales para despedirlo. Entre ellos estuvieron Mirtha Legrand, Ricardo Montaner y Marcelo Tinelli, quienes enviaron palabras de consuelo y recordaron momentos especiales compartidos junto al padre del capitán de la Selección.

Mirtha Legrand se sumó a los mensajes de afecto a través de su cuenta de X. "Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi", escribió junto al emoji de un corazón.

El gesto tomó una dimensión especial debido a la admiración que la reina de los almuerzos siempre manifestó por Lionel Messi y por el vínculo que mantiene con Celia, la mamá del capitán argentino. De hecho, ambas conversaron tras el último partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Por su parte, Ricardo Montaner despidió a Jorge con una foto de ambos caminando por París y recordó el vínculo que mantenían. El cantante contó que ambos compartían especialmente conversaciones sobre sus hijos y la importancia de la familia. Además, reveló que durante los últimos meses sus charlas habían estado atravesadas por la fe y la confianza en Dios.

Ricardo Montaner despidió a su amigo Jorge Messi, "La caminata en Paris.."

"Cuando uno es papá, las conversas con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a qué se dediquen, uno es papá y punto. Con Jorge teníamos en común ese tema y esos códigos, cualquier cosa podríamos hacer por los hijos y por la familia. En los últimos meses, nuestro tema de conversación se centró en la fe, en cómo el Señor era el dueño de todo y cómo Él llevaba el control. Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando", escribió y concluyó con unas palabras de consuelo.

Jorge y Ricardo tenían una relación especial. De hecho, el cantante publicó una foto en el año 2020 y bromeó públicamente sobre el gran parecido físico que tenía con el papá de Lionel.

Publicación de Ricardo del año 2020.

Marcelo Tinelli también decidió hacer público su dolor con un mensaje en su Instagram. El conductor destacó especialmente el vínculo entre padre e hijo y el orgullo con el que Jorge acompañó la carrera de Lionel. "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo", expresó.

Marcelo Tinelli y un mensaje de apoyo para la familia Messi. Captura: redes sociales

A modo de cierre, compartió un recuerdo personal y un mensaje de apoyo al astro argentino. "Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022. Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz", escribió.

Tras la noticia, los mensajes de apoyo y cariño hacia Lionel y su familia se multiplicaron en las redes sociales. Figuras del espectáculo, el deporte y personas cercanas al capitán de la Selección expresaron sus condolencias y acompañaron a Messi en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.