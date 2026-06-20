Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio"

Zaira Nara se encuentra en Miami trabajando en la cobertura del Mundial 2026 para DGO stream, pero una conversación que mantenía en vivo con su hermana Wanda puso todo el foco en su vida sentimental.
Las modelos mantuvieron una conversación muy divertida en un stream y la rubia detalló al que considera el hombre ideal para su hermana menor.
Zaira Nara se encuentra en Miami trabajando en la cobertura del Mundial 2026 para DGO stream, pero una conversación que mantenía en vivo con su hermana Wanda puso todo el foco en su vida sentimental.
La mesa comenzó a debatir sobre los amores de Zaira y, con Wanda en el teléfono, el Pollo Álvarez aprovechó para consultarle por el tema. "¿Tiene algún pretendiente que vos sepas?", quiso saber el conductor.
Lejos de querer esquivar la pregunta, la rubia contestó: "Debe tener, pero creo que no está para blanquear a nadie". La respuesta ocasionó risas y fue en ese momento cuando la conductora aclaró por qué la menor de las Nara prefiere la soltería: "Zaira no nació para ser servidora de ningún nombre".
Pero no todo terminó ahí, ya que en el piso se encontraba Maxi de 18 Kilates, entonces Wanda lo propuso como candidato. "Me gusta él para Zaira. A ella le hace falta un turro que la haga volver al barrio", dijo sin vueltas. Luego, describió el tipo de hombre que Zaira necesita en su vida: "Ella es muy estructurada, muy dura. Necesita un hombre con experiencia y de barrio".
Lejos de generar un momento incómodo, la impronta de la empresaria generó risas entre los conductores y demostró una vez más la buena relación que mantienen las hermanas.
A lo largo de los años, Zaira Nara tuvo romances muy mediáticos, desde el turbulento noviazgo con el exfutbolista Diego Forlán hasta su larga relación con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos.
Tras la separación también mantuvo un vínculo con Facundo Pieres y, en los últimos meses, volvió a quedar en el centro de la escena por los rumores de romance con el millonario Robert Strom, con quien fue vinculada en varias oportunidades. Sin embargo, la relación duró apenas un verano y fue la propia modelo quien la definió como un simple "chongueo de verano".