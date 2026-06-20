IR A
IR A

Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio"

Las modelos mantuvieron una conversación muy divertida en un stream y la rubia detalló al que considera el hombre ideal para su hermana menor.

Wanda busca pretendiente para su hermana menor.

Wanda busca pretendiente para su hermana menor.

Redes sociales

Zaira Nara se encuentra en Miami trabajando en la cobertura del Mundial 2026 para DGO stream, pero una conversación que mantenía en vivo con su hermana Wanda puso todo el foco en su vida sentimental.

El rosarino tomó una decisión que involucra a la China Suárez.
Te puede interesar:

Icardi tomó una decisión clave sobre su futuro con la China Suárez: ¿vuelven a Argentina?

La mesa comenzó a debatir sobre los amores de Zaira y, con Wanda en el teléfono, el Pollo Álvarez aprovechó para consultarle por el tema. "¿Tiene algún pretendiente que vos sepas?", quiso saber el conductor.

Lejos de querer esquivar la pregunta, la rubia contestó: "Debe tener, pero creo que no está para blanquear a nadie". La respuesta ocasionó risas y fue en ese momento cuando la conductora aclaró por qué la menor de las Nara prefiere la soltería: "Zaira no nació para ser servidora de ningún nombre".

View this post on Instagram

El hombre ideal para Zaira, según Wanda Nara

Pero no todo terminó ahí, ya que en el piso se encontraba Maxi de 18 Kilates, entonces Wanda lo propuso como candidato. "Me gusta él para Zaira. A ella le hace falta un turro que la haga volver al barrio", dijo sin vueltas. Luego, describió el tipo de hombre que Zaira necesita en su vida: "Ella es muy estructurada, muy dura. Necesita un hombre con experiencia y de barrio".

Lejos de generar un momento incómodo, la impronta de la empresaria generó risas entre los conductores y demostró una vez más la buena relación que mantienen las hermanas.

Los amores de Zaira Nara

A lo largo de los años, Zaira Nara tuvo romances muy mediáticos, desde el turbulento noviazgo con el exfutbolista Diego Forlán hasta su larga relación con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos.

Tras la separación también mantuvo un vínculo con Facundo Pieres y, en los últimos meses, volvió a quedar en el centro de la escena por los rumores de romance con el millonario Robert Strom, con quien fue vinculada en varias oportunidades. Sin embargo, la relación duró apenas un verano y fue la propia modelo quien la definió como un simple "chongueo de verano".

Robert Strom y Zaira Nara.

Robert Strom y Zaira Nara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Debora Nishimoto, aceptó un papel polémico en Triangulo Amoroso

Tras el éxito de Envidiosa, Débora Nishimoto se prepara para desembarcar en la serie de Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿a las puertas de un nuevo conflicto?

La foto de sus hijas con la China Suárez que habría desatado la furia de Wanda Nara

 Wanda mostró su millonaria adquisión y sorprndio a sus seguidores.

Cuál es la nueva adquisición millonaria de Wanda Nara: "Con el fruto de mi trabajo"

La relación entre Vicuña e Icardi, cada vez más tensa.

Un detalle en redes sociales encendió la interna entre Vicuña e Icardi: "Me hackearon"

La relación entre el cantante y la conductora duró unos pocos meses, aunque el vínculo venía de antes con acercamientos, rumores y apariciones públicas.

La confesión inédita sobre el romance de L-Gante y Wanda Nara que impactó a todos: "Lo veía..."

Mauro Icardi podría enfrentar una multa millonaria.

Mauro Icardi sumó una nueva denuncia y deberá pagar una suma millonaria

últimas noticias

El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

Gago fue operado tras sufrir un infarto: qué dice el parte médico

Hace 39 minutos
Dua Lipa celebró su casamiento con el actor Callum Turner.

Así fue el look de novia de Dua Lipa: detalles brillantes y puro glamour

Hace 1 hora
Wanda busca pretendiente para su hermana menor.

Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio"

Hace 1 hora
La cantante colombiana en el centro de la escena tras aparecer junto a un famoso actor.

¿Shakira y un actor mexicano? Cuáles son los rumores que alimentan a la posible pareja

Hace 1 hora
Modificaciones en la VTV.

Así es la nueva forma para hacer la VTV: ¿qué sucede con los precios?

Hace 1 hora