Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio" Las modelos mantuvieron una conversación muy divertida en un stream y la rubia detalló al que considera el hombre ideal para su hermana menor. Agregar C5N en









Wanda busca pretendiente para su hermana menor. Redes sociales

Zaira Nara se encuentra en Miami trabajando en la cobertura del Mundial 2026 para DGO stream, pero una conversación que mantenía en vivo con su hermana Wanda puso todo el foco en su vida sentimental.

La mesa comenzó a debatir sobre los amores de Zaira y, con Wanda en el teléfono, el Pollo Álvarez aprovechó para consultarle por el tema. "¿Tiene algún pretendiente que vos sepas?", quiso saber el conductor.

Lejos de querer esquivar la pregunta, la rubia contestó: "Debe tener, pero creo que no está para blanquear a nadie". La respuesta ocasionó risas y fue en ese momento cuando la conductora aclaró por qué la menor de las Nara prefiere la soltería: "Zaira no nació para ser servidora de ningún nombre".

View this post on Instagram El hombre ideal para Zaira, según Wanda Nara Pero no todo terminó ahí, ya que en el piso se encontraba Maxi de 18 Kilates, entonces Wanda lo propuso como candidato. "Me gusta él para Zaira. A ella le hace falta un turro que la haga volver al barrio", dijo sin vueltas. Luego, describió el tipo de hombre que Zaira necesita en su vida: "Ella es muy estructurada, muy dura. Necesita un hombre con experiencia y de barrio".

Lejos de generar un momento incómodo, la impronta de la empresaria generó risas entre los conductores y demostró una vez más la buena relación que mantienen las hermanas.