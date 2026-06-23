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Wanda Nara, devastada: se enteró por televisión del problema de salud que atraviesa su hija

La empresaria se enteró por Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, que su hija Francesca atraviesa un duro momento de salud. Su reacción causó preocupación.

Wanda quedó en shock tras escuchar la noticia.

Wanda quedó en shock tras escuchar la noticia.

Wanda Nara está devastada tras enterarse a través de un programa de streaming que su hija Francesca, quien está pasando unos días con Mauro Icardi, se rompió los ligamentos y tendrá que ser intervenida quirúrgicamente. La noticia no cayó nada bien en el entorno de la empresaria.

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Este martes fue una jornada clave en la guerra que ambos tienen hace mucho tiempo. Y, como es costumbre tras el encuentro de las abogadas, muchos secretos salieron a la luz. Esta vez fue la representante del futbolista, Lara Piro, quien contó una situación que Wanda no conocía y que, al enterarse, la dejó al borde de la crisis.

La periodista Nahiara Vecchio publicó en X: "Wanda Nara está angustiada porque se entera por la TV que Francesca Icardi se rompió los ligamentos", y agregó: "Por resolución judicial y supervisión de la Lic. Matera, Icardi tenía que llevar tres veces por semana a su hija al kinesiólogo para evitar la operación de rodilla".

Sobre el presunto mal accionar del padre, señaló: "Los médicos dijeron que nunca llamó sobre la ausencia en los turnos. La defensa de Wanda, Ana Rosenfeld, reclamó ante el juez Adrián Hagopian el cumplimiento del tratamiento de hace semanas de la hija mayor de Icardi y Wanda".

Las palabras de Lara Piro que hicieron que Wanda entre en crisis

Fue la representante legal de Mauro Icardi quien, en conversación con Pepe Ochoa en Bondi, reveló el problema de salud que atraviesa Francesca. Entre otras palabras, se refirió a la empresaria de una manera polémica: "Ella monetiza con sus dos criaturas".

En este sentido, Piro se quejó de la multa millonaria que Wanda y su abogada le pusieron a Icardi por no cumplir las medidas impuestas por el juez. "Mauro la llevó a un traumatólogo particular porque notaba que caminaba con dificultad", explicó. Luego, continuó con la versión de Icardi que desestabilizó a su exesposa: "Lo que tenía la nena eran los ligamentos rotos, y la madre no se había dado cuenta y pretendía que le pagáramos una multa", lanzó sin piedad.

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