Moria Casan opinó sobre las hermanas Nara y fue tajante: "Son dos busca billeteras"

En medio de la guerra mediática que Wanda Nara mantiene con su ex Mauro Icardi, la vedette en su programa La mañana con Moria, mantuvo un ida y vuelta con Nora Colosimo y le dijo lo que pensaba sobre sus hijas. La conversación generó repercusión.

Moria Casan mantuvo una comunicación telefónica con Pepe Ochoa y no se guardó nada a la hora de opinar sobre el escandalo del momento, y también reafirmó su pensamiento sobre las mediáticas Wanda y Zaira Nara.

Fiel a su estilo picante, la diva se atrevió a responder a las repercusiones que tuvo su conversación con Nora Colosimo. Durante su programa de ayer, Moria puso sobre la mesa una de las críticas más repetidas hacia las hermanas Nara y obtuvo una respuesta que no pasó desapercibida .

Todo comenzó en el programa matutino de Moria Casan, en medio de la entrevista la conductora sorprendió al panel con una frase tajante que descoloco a Nora, “tus hijas, en el inconsciente popular, son dos buscadoras de billeteras. Eso lo tenés claro, ¿no?” , preguntó.

Frente a la inesperada consulta, la madre de las mediáticas, respondió que las relaciones que mantienen sus hijas en el medio están relacionadas al medio en el cual se mueven, "es muy difícil enamorarse de un señor que es dueño de la panadería o que tiene la verdulería. Es algo muy normal”, dijo Colosimo.

Este ida y vuelta generó un fuerte revuelo. En ese contexto, desde el streaming se comunicaron con la One para consultarle sobre la polémica del momento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, así como por las duras críticas que había lanzado contra las hermanas.

Moria Casan habló sobre la maternidad y reafirmó su opinión sobre Wanda y Zaira Nara

En este sentido, la diva aprovechó para hablar sobre su maternidad y se describió como una mujer fuerte que le hizo frente a las adversidades, “yo mostré toda mi vida y soy una mamá que mantuve a mi hija sola”, y continuó, “nunca entro ningún padre que me la quiso quitar, ni que yo le exigiera algo, es más yo le daba dinero a Castiglione cuando o estaba en un buen momento”.

MORIA CASÁN HABLÓ DE SU MATERNIDAD EN BONDI Y APUNTÓ CONTRA WANDA Y ZAIRA NARA: “SON BUSCABILLETERAS”

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En ese momento, Daniel Ambrosino tomó la palabra y le consultó por la conversación que había mantenido con Nora Colosimo y por la frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales, “le dijiste que sus hijas eran busca billetera y ella te lo aceptó", lanzó.

Entre risas, la vedette respondió, “y sí, chicos, ella me lo aceptó. Me dijo que, en el medio en el que se mueven, tienen la posibilidad de relacionarse con hombres millonarios y que, al ser mujeres hermosas, les resulta más fácil salir con hombres con dinero", sostuvo.