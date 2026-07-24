Polémica con Wanda Nara: advierten que sus cursos online podrían terminar en una estafa

El lanzamiento de Academia Wanda , la nueva plataforma de cursos online creada por Wanda Nara , quedó rápidamente envuelto en una fuerte controversia. Apenas un día después de su presentación oficial, la iniciativa comenzó a recibir cuestionamientos públicos y este viernes sumó una de las críticas más duras de parte de Anamá Ferreira , quien advirtió que la empresaria "tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente" .

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los cursos de figuras públicas que prometen enseñar estrategias para alcanzar el éxito económico y profesional. En efecto, la exmodelo fue especialmente crítica con el mensaje que acompaña la propuesta de Wanda.

En diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora en El Observador, sostuvo: "Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente". Y cuestionó algunos de los beneficios promocionados por la plataforma, además de expresar que "les dan un diploma, el cuaderno lo bajás de internet" , dejando en evidencia sus dudas sobre el verdadero valor agregado del curso frente al dinero que deben desembolsar las alumnas.

Ferreira profundizó su postura al advertir sobre el contexto económico actual y el impacto que este tipo de propuestas puede generar en personas con dificultades financieras. "Hay que tener cuidado con la gente porque anda corta de plata y va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol o alguien" , afirmó, en una de las frases que más repercusión generó en redes sociales y programas de espectáculos. Incluso agregó que algunas personas podrían creer que, realizando el curso, lograrán alcanzar el nivel de vida de la mediática, con propiedades en Europa y una importante fortuna, algo que consideró una expectativa poco realista.

Mientras tanto, Wanda Nara sostiene una postura completamente diferente y defiende que su academia busca brindar herramientas de emprendimiento, desarrollo personal, marca personal e independencia económica , especialmente para mujeres.

En la presentación oficial aseguró que "van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie", además de prometer que quienes completen la capacitación "se van a sentir una persona diferente". Precisamente esas promesas son las que hoy alimentan la discusión pública entre quienes consideran que se trata de un programa motivacional basado en su experiencia personal y quienes creen que el discurso puede generar expectativas demasiado elevadas.

Cómo son y cuánto salen los cursos de Wanda Nara

La propuesta comercial de Academia Wanda está disponible desde esta semana y se comercializa mediante un pago único de $100.000 para Argentina y USD 67 para quienes viven en el exterior, con acceso permanente al contenido. Según la plataforma oficial, el programa incluye 10 módulos narrados por la propia Wanda Nara, ejercicios prácticos, actividades online, una comunidad privada de alumnas, material descargable, diploma digital y acceso de por vida.

El contenido está organizado en tres grandes bloques denominados "Tu mentalidad", "Tu marca" y "Tu expansión", donde la empresaria asegura compartir el método que utilizó para construir su carrera pública y convertir su nombre en una marca comercial. Además, incorpora tres módulos extra llamados "Tu marca en las redes", "Vender sin vender" y "Blindate", este último enfocado en cómo enfrentar críticas, exposición mediática y comentarios negativos en redes sociales.

La historia en su cuenta oficial para presentar los nuevos cursos. Instagram @wanda_nara

Uno de los principales argumentos de venta del curso es el relato autobiográfico de Wanda Nara. La conductora afirma que no enseña una fórmula universal sino su propia experiencia, incluyendo audios personales, ejercicios y reflexiones sobre decisiones empresariales, conflictos mediáticos y construcción de marca. El lema elegido para promocionar la academia es "Elegirme fue mi mejor negocio", acompañado por otra frase central: "No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie".