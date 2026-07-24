Revelaron el difícil momento que atraviesa Mauro Icardi tras llegar a Italia con la China Suárez

En medio del conflicto, el delantero viajo para resolver el inconveniente de sus hijas Francesca e Isabella. Sin embargo al aterrizar, se encontró con algo que no esperaba y apuntó a Wanda Nara.

El futbolista Mauro Icardi viajó a Italia con la intención de resolver la situación judicial vinculada a sus hijas. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el futbolista estaría atravesando un delicado momento en medio del conflicto.

Tras el escandalo que dejo el robo que sufrió en su casa de Milán, la empresaria denunció que Icardi se niega a firmar los permisos necesarios para que las menores puedan salir del país . En ese contexto, desde el entorno de la conductora deslizaron que el robo habría sido parte de un plan del futbolista para retener a las menores en Europa.

Mientras la polémica crece, Icardi no dudó en viajar a Italia para afrontar la situación y lo hizo acompañado por su novia, Eugenia "la China" Suárez.

En las últimas horas trascendió que el futbolista no la esta pasando bien, ya que está muy preocupado porque hace dos días , no tiene contacto con sus hijas, la información fue revelada por Paula Varela, “hace dos días que Mauro Icardi está bloqueado del teléfono de sus hijas. Hace dos días que está tratando de comunicarse con Francesca, con Isabella y no le responden”, expresó.

Según detalló, el futbolista cree que esto es obra de la empresaria, “le sale un tilde, como cuando te bloquean. Pregunté si están enojadas con el padre y me dicen que no creen que las nenas sepan o lo hagan a propósito”, dijo.

También dijo que el futbolista ya tenía una reunión programada con sus abogados en Italia, "hay una estrategia detrás de esto. Pero sobre sus hijas, no sé qué se va a hacer, tal vez, la Justicia italiana le pide a Wanda que se apersone con sus hijas, desconozco esa parte”, expresó la panelista de Intrusos.

Crisis familiar: el enojo de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López con Mauro Icardi y la China Suárez

El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo que profundiza la tensión familiar. En medio del escándalo originado tras el robo ocurrido en la casa de la empresaria en Milán, donde delincuentes sustrajeron documentación clave, entre ella los pasaportes de los hijos, comenzaron a conocerse fuertes testimonios que reflejan el impacto emocional que atraviesa toda la familia.

El episodio ya no gira únicamente en torno a una disputa judicial o administrativa, sino que expone el malestar de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López, quienes, según el entorno familiar, decidieron involucrarse para defender a sus hermanas menores.

La revelación más contundente llegó a través de Nora Colosimo, madre de Wanda, quien aseguró que Valentino, Constantino y Benedicto adoptaron una postura firme frente a la situación. Según su testimonio, los adolescentes rechazaron la posibilidad de regresar a la Argentina dejando a Francesca e Isabella en Italia.

La frase atribuida a los hijos mayores fue categórica: "No, sin mis hermanas no vuelvo", una declaración que rápidamente generó repercusión al mostrar que el conflicto entre los adultos ya tiene consecuencias directas sobre los menores involucrados.

De acuerdo con Colosimo, las dos hijas que Wanda tuvo con Icardi atraviesan un momento de profunda angustia mientras continúa la incertidumbre sobre su regreso al país. La madre de la empresaria sostuvo: "Hay una angustia tremenda, las nenas están muy angustiadas, muy tristes", remarcando que la situación emocional de las menores se agravó tras el robo y la demora para resolver la documentación necesaria.