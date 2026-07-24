Crisis familiar: el enojo de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López con Mauro Icardi y la China Suárez

La disputa por una documentación particular escaló tras el robo en Milán y desató una firme postura en la familia.

El conflicto entre Wanda Nara , Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo que profundiza la tensión familiar. En medio del escándalo originado tras el robo ocurrido en la casa de la empresaria en Milán , donde delincuentes sustrajeron documentación clave, entre ella los pasaportes de los hijos, comenzaron a conocerse fuertes testimonios que reflejan el impacto emocional que atraviesa toda la familia.

El episodio ya no gira únicamente en torno a una disputa judicial o administrativa, sino que expone el malestar de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López , quienes, según el entorno familiar, decidieron involucrarse para defender a sus hermanas menores.

La revelación más contundente llegó a través de Nora Colosimo , madre de Wanda, quien aseguró que Valentino, Constantino y Benedicto adoptaron una postura firme frente a la situación. Según su testimonio, los adolescentes rechazaron la posibilidad de regresar a la Argentina dejando a Francesca e Isabella en Italia.

La frase atribuida a los hijos mayores fue categórica: "No, sin mis hermanas no vuelvo" , una declaración que rápidamente generó repercusión al mostrar que el conflicto entre los adultos ya tiene consecuencias directas sobre los menores involucrados.

De acuerdo con Colosimo, las dos hijas que Wanda tuvo con Icardi atraviesan un momento de profunda angustia mientras continúa la incertidumbre sobre su regreso al país. La madre de la empresaria sostuvo: "Hay una angustia tremenda, las nenas están muy angustiadas, muy tristes" , remarcando que la situación emocional de las menores se agravó tras el robo y la demora para resolver la documentación necesaria.

Los hijos mayores de Wanda y Maxi, junto a sus padres.

Revuelo por la llegada de Mauro Icardi a Italia

La llegada de Mauro Icardi a Italia, acompañado por la China Suárez, provocó un fuerte revuelo debido al delicado contexto familiar. Según trascendió, el delantero viajó después del robo sufrido en la propiedad de Wanda en Milán, episodio que dejó sin documentación a sus hijas. Sin embargo, desde el entorno de la empresaria sostienen que el objetivo del futbolista iría mucho más allá de colaborar con la reposición de los documentos.

En declaraciones públicas y reproducidas por distintos medios, Nora Colosimo aseguró: "Me acabo de enterar de que él vino a Italia, pero no a firmar, sino justamente a quedarse con las nenas". La madre de Wanda también agregó otra frase que alimentó la polémica: "Eso de la restitución se le cayó, porque era para Estambul, se quedó sin club. De hecho no tiene vivienda en Europa, no sé qué plan tiene".

En paralelo, la periodista Paula Varela explicó que el viaje tendría un componente jurídico importante. Según detalló, las niñas poseen únicamente ciudadanía y documentación italiana, por lo que la tramitación de nuevos pasaportes dependería de las autoridades italianas y abriría un escenario diferente respecto de la posibilidad de regresar rápidamente a la Argentina.

Mientras la controversia continúa creciendo, Mauro Icardi también respondió públicamente a las versiones sobre una supuesta crisis con la China Suárez. Desde sus redes sociales compartió una fotografía junto a la actriz durante el viaje y escribió: "El amor de mi vida", un mensaje interpretado como una respuesta directa a los rumores que circulaban en los últimos días.