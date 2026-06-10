Denuncian que Luis Fonsi le plagió la canción a un ex Gran Hermano: los detalles Un exparticipante del reality encendió la polémica al comparar dos melodías y acusar al artista. Así revivió el debate sobre una posible similitud musical. Agregar C5N en









El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño fue gravemente acusado por la supuesta similitud de la estrofa de un reconocido tema musical.

Una fuerte denuncia contra Luis Fonsi por una supuesta copia musical salió a la luz luego de que Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023-2024, compartiera un video que rápidamente se volvió viral. El cantante uruguayo comparó su canción Solo necesito, un tema que compuso en 2015 durante su etapa con la banda Toco Para Vos, con el reconocido hit Échame la culpa, lanzado por el artista puertorriqueño junto a Demi Lovato en 2017.

Bautista Mascia presentó la situación con un tono de humor, aunque dejó abierta la posibilidad de que existiera una coincidencia difícil de ignorar. “Luis Fonsi me copió una canción. Na, mentira… ¿o sí?”, lanzó el ex participante de Gran Hermano al comenzar el video que publicó en sus redes sociales. Según explicó, un amigo fue quien le envió la comparación y eso lo llevó a revisar ambos temas para comprobar si realmente existía una semejanza.

En la grabación, el músico mostró los primeros acordes de Solo necesito, canción escrita cuando todavía era integrante de Toco Para Vos, grupo que se convirtió en uno de los referentes de la cumbia pop uruguaya. Luego reprodujo el comienzo de Échame la culpa, una colaboración que tuvo gran impacto internacional y que posicionó nuevamente a Luis Fonsi en los primeros lugares de las listas musicales de todo el mundo.

Mascia fue cuidadoso al hablar del tema y aclaró que no estaba realizando una acusación formal contra el cantante latino. “No digo que la haya copiado explícitamente, pero… ¿es parecida o mi amigo y yo estamos flasheando?”, expresó. La frase generó un fuerte debate en redes sociales, donde algunos seguidores defendieron al ex Gran Hermano asegurando que la melodía era demasiado similar, mientras que otros consideraron que ambas canciones podían compartir recursos musicales habituales del género pop.

Embed me acabo de enterar que bautista acusó a luis fonsi de plagio LAM pic.twitter.com/OuQFCFq73t — aaron (@aarontsuarez) June 9, 2026 La polémica volvió a poner en escena la trayectoria artística de Bautista Mascia más allá de la televisión. Antes de ingresar al reality argentino, el uruguayo ya tenía una carrera consolidada como cantante, guitarrista y compositor, con éxitos junto a Toco Para Vos como Hasta la Luna y De vez en cuando. La discusión sobre el supuesto plagio terminó transformándose en un nuevo capítulo de la exposición pública del ganador de Gran Hermano, esta vez relacionado con su faceta musical.

Qué es de la vida de Bautista Mascia tras ganar Gran Hermano Después de consagrarse ganador de Gran Hermano 2023-2024, Bautista Mascia decidió continuar enfocado en la música, la actividad que marcó su vida antes de la televisión. El artista uruguayo llegó al reality con una historia previa vinculada al mundo del entretenimiento y, tras salir de la casa más famosa del país, aprovechó la enorme popularidad conseguida para impulsar nuevamente su carrera como solista y fortalecer su vínculo con sus seguidores. Antes de convertirse en una figura televisiva, Bautista ya tenía una identidad artística construida. Formó parte de Toco Para Vos, banda creada en 2013 junto a amigos y compañeros, donde participó como cantante y guitarrista. El grupo logró instalarse dentro del fenómeno de la cumbia pop rioplatense con canciones que todavía mantienen vigencia entre sus fanáticos. Además, desde 2020, Mascia comenzó a desarrollar un camino propio con nuevos lanzamientos y composiciones. Luego de ganar Gran Hermano, el músico lanzó proyectos personales y siguió trabajando en canciones que mezclan pop latino, sonidos urbanos y letras románticas. Uno de sus movimientos más destacados tras salir del programa fue la presentación de Muero x decírtelo, un tema que tuvo una fuerte repercusión y en el que también apareció vinculada su historia personal con Denisse González, otra participante del reality con quien mantuvo una relación.