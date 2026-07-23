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Video: Wanda Nara explicó en detalle de qué se trata su academia online

Millones de seguidores podrán acceder a herramientas para el éxito personal y profesional a través de la flamante "Academia Wanda", un proyecto de la mediática.

La mediática invitó a sus seguidores a estudiar en su academia para sus seguidores.

La mediática invitó a sus seguidores a estudiar en su academia para sus seguidores.

Redes sociales

La empresaria Wanda Nara volvió a sorprender con su nuevo y ambicioso negocio profesional: Academia Wanda. Más allá del título informal está descontado que la idea de la mediática está pensada para sus millones de seguidores.

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La formación está disponible en una plataforma de educación digital diseñada para compartir las herramientas que la llevaron a construir su propio imperio. “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie”, aseguró en la web.

La famosa usó sus redes para promocionar el lanzamiento de la academia con un video: “Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, podés vivir de eso y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites”, dice en sus promociones.

La estructura formativa está integrada por 10 módulos con audios y videos personalizados grabados por la propia Nara. El objetivo es brindar respuestas a los conflictos habituales del mundo del trabajo y los negocios. Plantea que al final del curso cada usuario se sienta "una persona diferente".

¿Cuánto cuesta estudiar con Wanda Nara?

El acceso a la Academia de Wanda Nara no tiene vencimiento, es de por vida, y tiene distinos precios según la residencia de quien tome el curso. Para residentes en Argentina se pide un pago único de $100.000, mientras que para usuarios del exterior tiene un valor de 67 dólares. La inscripción y el acceso al contenido se hace a través de la web.

Teniendo en cuenta la carrera meteórica de la influencer, cuyos comienzos se remontan a su aparició en la tapa de la revista Paparazzi donde Nara se declaraba virgen surgió a fines de 2005 y principios de 2006, pasando por su casamiento con el exfutolista Maxi López, su participación por el Bailando, y su residencia en Europa, también con el jugador Mauro Icardi, jugador a quien le manejó sus contratos deportivos, y actualmente como conductora estrella de Telefe, con MasterChef, y un sinfin de negocios y producciones, es una mujer empresaria y figura mediática exitosísima y muchas quieren llegar a un poco de lo que ella logró.

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