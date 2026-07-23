Video: Wanda Nara explicó en detalle de qué se trata su academia online

La empresaria Wanda Nara volvió a sorprender con su nuevo y ambicioso negocio profesional: Academia Wanda. Más allá del título informal está descontado que la idea de la mediática está pensada para sus millones de seguidores.
Millones de seguidores podrán acceder a herramientas para el éxito personal y profesional a través de la flamante "Academia Wanda", un proyecto de la mediática.
La empresaria Wanda Nara volvió a sorprender con su nuevo y ambicioso negocio profesional: Academia Wanda. Más allá del título informal está descontado que la idea de la mediática está pensada para sus millones de seguidores.
La formación está disponible en una plataforma de educación digital diseñada para compartir las herramientas que la llevaron a construir su propio imperio. “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie”, aseguró en la web.
La famosa usó sus redes para promocionar el lanzamiento de la academia con un video: “Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, podés vivir de eso y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites”, dice en sus promociones.
La estructura formativa está integrada por 10 módulos con audios y videos personalizados grabados por la propia Nara. El objetivo es brindar respuestas a los conflictos habituales del mundo del trabajo y los negocios. Plantea que al final del curso cada usuario se sienta "una persona diferente".
El acceso a la Academia de Wanda Nara no tiene vencimiento, es de por vida, y tiene distinos precios según la residencia de quien tome el curso. Para residentes en Argentina se pide un pago único de $100.000, mientras que para usuarios del exterior tiene un valor de 67 dólares. La inscripción y el acceso al contenido se hace a través de la web.
Teniendo en cuenta la carrera meteórica de la influencer, cuyos comienzos se remontan a su aparició en la tapa de la revista Paparazzi donde Nara se declaraba virgen surgió a fines de 2005 y principios de 2006, pasando por su casamiento con el exfutolista Maxi López, su participación por el Bailando, y su residencia en Europa, también con el jugador Mauro Icardi, jugador a quien le manejó sus contratos deportivos, y actualmente como conductora estrella de Telefe, con MasterChef, y un sinfin de negocios y producciones, es una mujer empresaria y figura mediática exitosísima y muchas quieren llegar a un poco de lo que ella logró.