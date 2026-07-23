Video: Wanda Nara explicó en detalle de qué se trata su academia online Millones de seguidores podrán acceder a herramientas para el éxito personal y profesional a través de la flamante "Academia Wanda", un proyecto de la mediática. Agregar C5N en









La mediática invitó a sus seguidores a estudiar en su academia para sus seguidores. Redes sociales

La empresaria Wanda Nara volvió a sorprender con su nuevo y ambicioso negocio profesional: Academia Wanda. Más allá del título informal está descontado que la idea de la mediática está pensada para sus millones de seguidores.

La formación está disponible en una plataforma de educación digital diseñada para compartir las herramientas que la llevaron a construir su propio imperio. “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie”, aseguró en la web.

La famosa usó sus redes para promocionar el lanzamiento de la academia con un video: “Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, podés vivir de eso y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites”, dice en sus promociones.

La estructura formativa está integrada por 10 módulos con audios y videos personalizados grabados por la propia Nara. El objetivo es brindar respuestas a los conflictos habituales del mundo del trabajo y los negocios. Plantea que al final del curso cada usuario se sienta "una persona diferente".

¿Cuánto cuesta estudiar con Wanda Nara? El acceso a la Academia de Wanda Nara no tiene vencimiento, es de por vida, y tiene distinos precios según la residencia de quien tome el curso. Para residentes en Argentina se pide un pago único de $100.000, mientras que para usuarios del exterior tiene un valor de 67 dólares. La inscripción y el acceso al contenido se hace a través de la web.