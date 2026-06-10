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Danelik dijo todo sobre el reencuentro sexual con Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

La influencer reveló detalles del encuentro íntimo y respaldó al exfutbolista tras su polémica salida del reality.

Brian Sarmiento y Danelik tuvieron un fogoso reencuentro fuera de la casa.

Brian Sarmiento y Danelik tuvieron un fogoso reencuentro fuera de la casa.

La edición 2026 de Gran Hermano volvió a tener un capítulo cargado de romance, polémica y confesiones íntimas luego de que Danelik revelara detalles del reencuentro con Brian Sarmiento tras la eliminación del exfutbolista del reality de Telefe. La influencer confirmó que, apenas él salió de la casa, ambos pudieron reencontrarse en el hotel donde debía cumplir el aislamiento correspondiente y que la emoción acumulada durante semanas terminó en un momento de mucha intensidad entre los dos.

El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño fue gravemente acusado por la supuesta similitud de la estrofa de un reconocido tema musical.
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Danelik fue quien decidió romper el silencio y contar cómo fue ese esperado encuentro con Brian, una situación que muchos seguidores de Gran Hermano Generación Dorada estaban esperando conocer. La participante explicó que la distancia durante el aislamiento hizo que ambos se extrañaran y que el vínculo que habían construido dentro del programa se mantuvo firme fuera de las cámaras.

Brian, por su parte, había reconocido al salir que había extrañado especialmente la energía y la alegría de Danelik dentro de la convivencia.

La declaración que más llamó la atención llegó cuando Danelik habló sobre la intimidad de la pareja y comparó este segundo encuentro con el primero que habían tenido dentro del reality. Sin esquivar preguntas, la influencer aseguró que esta vez fue diferente y expresó: “Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión porque mostraron que la conexión entre ambos no quedó solamente como una estrategia televisiva, sino que continuó después del juego.

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La defensa de Danelik a Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

La eliminación de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada provocó una fuerte reacción de Danelik, quien volvió a salir públicamente a defender a su pareja frente a las críticas que recibió durante su participación. Luego de que el exfutbolista perdiera el mano a mano contra Franco Zunino, la influencer publicó un contundente mensaje en redes sociales cuestionando la forma en la que fue juzgado por parte del público.

En su descargo, Danelik lanzó una de las frases que más repercusión tuvo tras la salida del participante: “Ahora sí Brian está tranquilo. Realmente es mejor que esté afuera porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal. Son muy antishow y moralistas de cartón”. La frase abrió un nuevo debate entre los fanáticos de Gran Hermano, con opiniones divididas sobre el comportamiento del jugador, la edición del programa y las exigencias hacia los participantes.

La influencer también destacó el apoyo que recibió Brian durante su paso por la casa y aseguró que le iba a transmitir todo el cariño de quienes lo bancaron. “Le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias”, escribió Danelik, remarcando que para ella el exfutbolista aportó entretenimiento y personalidad al reality.

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